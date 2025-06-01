Aile Yılı Panosuna Zarar Veren Gençlerle Bakanlık Görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, Aile Yılı panosuna zarar veren gençlerle görüşerek, Aile Yılı'nın anlam ve mahiyetini detaylı bir şekilde anlattı. Ankara Güvenpark'ta 20 Mayıs gecesi dört gencin Aile Yılı panosuna kesici aletlerle zarar vermesi üzerine emniyet birimleri hızlıca harekete geçti ve gençlerin kimlikleri kısa sürede tespit edilerek ifadeleri alındı. Panonun kamu malı olması nedeniyle savcılık tarafından resen "mala zarar verme suçundan" soruşturma başlatıldı.

Bakanlık Yetkililerinin Gençlerle Görüşmesi

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü olayda adı geçen gençlerle temasa geçti ve onları görüşmeye davet etti. Görüşmede, gençlere Aile Yılı'nın anlamı, Bakanlığın görev alanları ve tüm dezavantajlı kesimlere 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla çalışıldığı samimiyetle aktarıldı. Bu görüşmeler sonucunda gençlerin hatalarını samimi bir şekilde kabul ettikleri ve yapılan bilgilendirmeyi dikkatle dinledikleri gözlemlendi. Bu temasın ardından Bakanlık, olayla ilgili şikayetini geri çekti.

Gençlerin Engelli Bireylerle Vakit Geçirmesi