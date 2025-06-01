Tıbbiyeliler Sendikası'ndan Grevde Sert Tepki

İzmir'de belediye işçilerinin maaş talepleriyle başlattığı grev, üçüncü gününe girdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, en düşük işçi maaşını 65 bin TL'ye, Eylül zammıyla 71 bin 500 TL'ye yükseltmeyi teklif etti. Ancak, DİSK'e bağlı sendikalar bu teklifi yeterli bulmayarak greve devam ediyor. Grevin üçüncü gününde dikkat çeken bir açıklama yapan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, "Pazartesi rapor alın, işe gitmeyin. Grevi İzmir'in ilçelerine yayacağız" ifadelerini kullandı. Bu çağrı, sağlık camiasında büyük tepkiye yol açtı.

Tıbbiyeliler Sendikası'ndan Tepki

Tıbbiyeliler Sendikası Genel Başkanı Dr. Ziya Aygün, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, raporların keyfi bir izin belgesi olmadığını ve tıbbi gereklilikle düzenlendiğini hatırlattı. Dr. Aygün, şu ifadeleri kullandı:

"DİSK Ege Temsilcisi çıkıp, 'Pazartesi rapor alın, işe gitmeyin' diyebiliyor. Kimden alacaksınız o raporu? Hekimler sizin emir eriniz mi? Bu tür açıklamalar rapor suistimalini ve kanuna aykırı işlemleri teşvik eder, sağlık çalışanlarını zan altında bırakır."

Hekimlerin Tarafsızlığı ve Hukuka Saygı

Dr. Aygün, hekimlerin siyasi veya sendikal hesapların aracı yapılamayacağını vurgulayarak herkesi hakkaniyetli, dürüst ve yasal çerçevede hareket etmeye çağırdı.

"Unutmayın: Sağlık sistemi, popülist taleplerle değil, emeğe ve hukuka saygıyla ayakta kalır."