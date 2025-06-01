Vahşet evi: Matematik mühendisi, karakola gidip kendini ihbar etti

İstanbul'da cinayet işleyen bir matematik mühendisi, Kocaeli'de polise teslim oldu. Olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Şüpheli, Çayırova'da bir polis merkezine giderek, Beşiktaş'taki evinde arkadaşı Zilif Öztürk'ü yanında getirdiği bıçak ile öldürdüğünü itiraf etti. Bu gelişme üzerine polis ekipleri, şüphelinin belirttiği adrese giderek olay yerinde inceleme yaptı.

Olayın Detayları

Polis ekipleri, evde Zilif Öztürk 'ün cansız bedeni ile karşılaştı.

'ün cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri incelemesinde, Öztürk'ün karın bölgesinden 10'dan fazla bıçak darbesi aldığı tespit edildi.

aldığı tespit edildi. Cinayetin 30 Mayıs 'ta işlendiği belirlendi.

'ta işlendiği belirlendi. Öztürk'ün cenazesi, çalışmaların tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Şüphelinin İfadesi

Demet Çabuk, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Polise verdiği ifadesinde, olayın nasıl yaşandığını hatırladığını ancak "cinayeti neden işlediğini hatırlamadığını" söyledi. Polis ekiplerinin geriye dönük incelemesinde, Zilif Öztürk'ün cinayetin işlendiği eve sık sık gelip gittiği belirlendi.

Soruşturmanın Seyri

Şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



