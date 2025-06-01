TBMM'de yeni başkan belli oluyor: Beş isim yarışacak

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresinin dolması nedeniyle yeni Meclis Başkanlığı için seçim yapacak. Haftalık çalışmasına 3 Haziran Salı günü başlayacak olan Genel Kurul, aynı gün 28. Dönem ikinci devre Meclis Başkanı'nı seçecek. Adaylık için başvurular bugün sona erecek. Seçim sürecinde farklı partilerden çeşitli adaylar gösterildi ve seçim gizli oyla gerçekleştirilecek.

Meclis Başkanlığı Seçimi Adayları

AK Parti : TBMM Başkanı Kurtulmuş yeniden aday gösterildi.

: TBMM Başkanı yeniden aday gösterildi. DEM Parti : Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar

: Diyarbakır Milletvekili İYİ Parti : İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı

: İstanbul Milletvekili CHP : Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan

: Artvin Milletvekili Yeni Yol Partisi: Samsun Milletvekili Mehmet Karaman

Seçim Süreci ve Oylama Kuralları