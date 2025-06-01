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Diyarbakır'da yılanın ısırdığı çoban öldü

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde hayvan otlatırken yılan tarafından ısırılan çoban Rıdvan Yılmaz, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 16:21, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 16:23
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Diyarbakır'da yılanın ısırdığı çoban öldü

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde üzücü bir olay yaşandı. Hayvan otlatırken yılan ısırması sonucu hastaneye kaldırılan Rıdvan Yılmaz (32), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Dicle ilçesi kırsal Taşağıl Mahallesi'nde meydana geldi. Köylüler tarafından hastaneye götürülen Yılmaz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi, Dicle ilçe merkezinde toprağa verildi.

Olayın Detayları

  • Olay Yeri: Dicle ilçesi, Taşağıl Mahallesi
  • Mağdur: Rıdvan Yılmaz (32)
  • Olay Nedeni: Yılan ısırması
  • Müdahale: Hastaneye kaldırıldı, tedaviye alındı
  • Sonuç: Tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi
  • Cenaze: Otopsinin ardından Dicle ilçe merkezinde defnedildi

Yılan Isırmalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yılan ısırmaları, özellikle kırsal bölgelerde hayvan otlatanlar için ciddi bir risk oluşturmaktadır. Böyle bir durumda hızlıca tıbbi yardım alınması hayati önem taşır. Ayrıca, ilk yardım bilgisi ve çevredekilerin hızlı müdahalesi de büyük önem taşımaktadır.


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