Diyarbakır'da yılanın ısırdığı çoban öldü

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde üzücü bir olay yaşandı. Hayvan otlatırken yılan ısırması sonucu hastaneye kaldırılan Rıdvan Yılmaz (32), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Dicle ilçesi kırsal Taşağıl Mahallesi'nde meydana geldi. Köylüler tarafından hastaneye götürülen Yılmaz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi, Dicle ilçe merkezinde toprağa verildi.

Olayın Detayları

Olay Yeri: Dicle ilçesi, Taşağıl Mahallesi

Dicle ilçesi, Taşağıl Mahallesi Mağdur: Rıdvan Yılmaz (32)

Rıdvan Yılmaz (32) Olay Nedeni: Yılan ısırması

Yılan ısırması Müdahale: Hastaneye kaldırıldı, tedaviye alındı

Hastaneye kaldırıldı, tedaviye alındı Sonuç: Tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi

Tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi Cenaze: Otopsinin ardından Dicle ilçe merkezinde defnedildi

Yılan Isırmalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yılan ısırmaları, özellikle kırsal bölgelerde hayvan otlatanlar için ciddi bir risk oluşturmaktadır. Böyle bir durumda hızlıca tıbbi yardım alınması hayati önem taşır. Ayrıca, ilk yardım bilgisi ve çevredekilerin hızlı müdahalesi de büyük önem taşımaktadır.



