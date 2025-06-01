Ek atama bekleyen öğretmenlerden çağrı: Umudumuzu kırmayın!

Başkent Ankara'da ek atama bekleyen bazı öğretmen adayları, Ulus Zafer Anıtı önünde bir araya gelerek taleplerini dile getirdi.

Öğretmen adayları, ellerinde "2024 KPSS ek atama müjdesi bekliyor", "Eğitim meşalesi elimizde, yakmamız için elinizi uzatın" yazılı pankartlarla sloganlar attı. Grup adına açıklama yapan Musa Karakaş, 2024 KPSS'ye büyük umutlarla hazırlandıklarını ve emeklerinin karşılığını almak istediklerini ifade etti. Karakaş, açıklanan 15 bin atama sayısının ve branş bazındaki dağılımların yetersiz olduğunu vurguladı.

Öğretmen Adaylarının Talepleri

2024 KPSS puanıyla ek öğretmen ataması yapılması

Akademi süreci başlamadan önce 2024 KPSS'ye giren öğretmenler için yeni bir umut kapısı açılması

Ek atama müjdesinin verilmesi ve dereceler yapan öğretmenlere fırsat tanınması

Musa Karakaş'ın Açıklamaları

Karakaş, gelecek yıldan itibaren Milli Eğitim Akademisi'ndeki eğitimlerin ardından öğretmenlerin atanacağını, ancak 14 ay sürecek bu periyot nedeniyle gelecek yıl göreve başlayamayacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Karakaş, genç öğretmenlerin külliyede misafir edilerek sorunlarını aktarma fırsatı verilmesini de talep etti.

Programda Yaşananlar

Atama bekleyen bazı öğretmen adayları konuşmalar yaptı.

Ek atamayla ilgili şarkılar söylendi.

Temsili olarak hazırlanan "2024 No'lu Sandık"a evet oyu atıldı.