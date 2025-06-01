TFF 2. Lig Play-Off Finali: Taraftarlar Kayseri'ye akın etti

Kayseri'de bugün oynanacak olan TFF 2'nci Lig Play-Off Final maçı için Vanspor FK ile Batman Petrol Spor taraftarları kente akın etti.

Taraftarlar, özel araçlar ve çok sayıda otobüsle Kayseri'ye gelerek, karşılaşmanın oynanacağı RHG Enertürk Enerji Stadyumu çevresinde dostluk görüntüleri sergiledi.

Her iki takım taraftarları bir arada gezerek, centilmenlik örneği gösterdi. Bu önemli karşılaşmada, TFF 1'inci Lig'e yükselecek son takım belli olacak. Taraftarlar, maç öncesi heyecan ve umut dolu açıklamalarda bulundu.

Maç Öncesi Taraftarların Görüşleri

Van'dan gelen Faruk Arslan , "Biz çok badireler, olaylar atlatarak bu duruma geldik. Bundan önceki maçlarımızda da bayağı olaylar oldu. Ama inşallah bu maçı alacağız. Batman Petrol de bizim takımımızdır. İyi olan kazansın ama biz kazanalım. Tahminimce bu maçı Vanspor 3-1 alır" dedi.

, "Biz çok badireler, olaylar atlatarak bu duruma geldik. Bundan önceki maçlarımızda da bayağı olaylar oldu. Ama inşallah bu maçı alacağız. de bizim takımımızdır. İyi olan kazansın ama biz kazanalım. Tahminimce bu maçı alır" dedi. Faruk Aslan'ın kızı ise, "Ben küçükken de maçlarına gidiyordum. Bir fırsat doğunca maçlarına gelelim, izleyelim dedik. Güzel bir fırsat oldu, inşallah kazanacağız. İki taraf için de ne hayırlıysa o olsun. Dostluk kazansın diyorum. Normalde Ankara'ya gidip geliyoruz, o sırada bazen Kayseri'ye uğruyorduk, ilk defa gelmiyoruz. Stadyum dıştan çok güzel görünüyor. İçerisini tam olarak bilmiyoruz ama büyük bir kapasiteye sahipmiş" şeklinde konuştu.

İzmir'den iki oğlu ile gelen Sinan İzarlı, "Biz İzmir'den otobüsle yaklaşık 50 kişi geldik. Çok güzel, heyecanlıyız. Bugün kardeş takımla oynuyoruz. Yaşayacağımız bu atmosfer, gerçekten çok güzel, çok mutluyuz. Anlatılmaz yaşanır derler, biz şu an onu yaşıyoruz. İnşallah buradan Vanspor adına şampiyon olup, İzmir'e dönüş sağlayacağız. Batman da kardeş takımımız. Biz de kazansak onlar da kazansa, sonuç itibariyle kazanan kardeş takım olacak. İnşallah biz kazanalım. İki takıma da şimdiden başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.



