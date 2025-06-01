Türkiye'nin 407 noktasında bugün seçim yapıldı.

Çeşitli nedenlerle boş bulunan mahalle, köy muhtarlıkları ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için 405 yerleşim biriminde, halk oylaması için ise iki yerleşim biriminde vatandaşlar sandık başına gitti.

Bu kapsamda, ülke genelinde toplamda 407 yerde seçim sandığı kuruldu. Seçimlerde oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.

Seçimlerin Yapıldığı Yerler ve Amaçları