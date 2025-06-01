Bingöl'de 13 saatte 17 deprem!

Bingöl'de son 13 saat içerisinde toplamda 17 deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerin büyüklükleri 1.2 ile 4.4 arasında değişmektedir.

Depremlerden 16'sı Kiğı merkezli olurken, biri ise Bingöl merkezli olarak kaydedilmiştir. AFAD'dan alınan bilgilere göre, ilk deprem saat 00.58'de 2,8 büyüklüğünde, son deprem ise saat 15.32'de 2,4 büyüklüğünde gerçekleşmiştir.

En büyük deprem ise saat 12.26'da Kiğı merkezli 4,4 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte meydana gelmiştir.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta'nın Açıklamaları

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"AFAD verilerine göre bugün saat 12.26'da, merkez üssü Kiğı ilçemiz Özlüce Barajı yakınları olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir."

"Deprem, 7.02 km derinlikte gerçekleşmiştir."

"Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum veya can kaybı ihbarı alınmamıştır."

"Ekiplerimiz sahada gelişmeleri yakından takip etmektedir."

"Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Rabbim beterinden korusun diyoruz."

Son Durum ve Önlemler

Bingöl'de yaşanan bu depremler sonrası şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk veya can kaybı bildirilmemiştir. Ekipler sahada gelişmeleri yakından takip etmeye devam etmektedir.