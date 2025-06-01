İstanbul'da yapılacak barış görüşmesi yarın

Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmelerin, yarın saat 13.00'te Çırağan Sarayı'nda yapılması planlanıyor. Barışın adresi bir kez daha Türkiye olacak ve iki ülke heyetleri İstanbul'da bir araya gelecek. Bu önemli buluşma, savaşın sona erdirilmesi ve barışın sağlanması adına umutları artırıyor.

Görüşmelerin Geçmişi ve Önemi

Rusya ve Ukrayna heyetleri ilk toplantılarını 16 Mayıs 'ta gerçekleştirdi.

ve heyetleri ilk toplantılarını 'ta gerçekleştirdi. Müzakereler sonucunda biner kişilik esir takası kararı alındı.

kararı alındı. Görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı.

Yeni tur müzakerelerin 2 Haziran'da İstanbul'da yapılması teklif edildi.

Heyet Başkanları ve Talepler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy , Rusya heyetine başkanlık edecek.

, Rusya heyetine başkanlık edecek. Ukrayna heyetine Rüstem Umerov başkanlık yapacak.

başkanlık yapacak. Zelenski , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tam ve koşulsuz bir ateşkes talep ettiklerini belirtti.

, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tam ve koşulsuz bir ateşkes talep ettiklerini belirtti. Kilit meselelerin liderler tarafından çözüme kavuşturulabileceği vurgulandı.

Ateşkes ve Barış Umudu

Tarafların İstanbul'daki ikinci görüşmesinde, ateşkes konusunun ele alınması bekleniyor. 3 yıldır devam eden savaşta, barış umudu sürüyor ve bu görüşmelerin olumlu sonuçlanması için beklentiler yüksek.



