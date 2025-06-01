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14 yaşındaki kız ayı saldırısıyla yaralandı

Erzurum Aşkale'de çobanlık yapan 14 yaşındaki kız, ayı saldırısına uğradı. Dağlık alandan kamyonetle indirilen çocuk, ardından ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 19:33, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 19:35
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14 yaşındaki kız ayı saldırısıyla yaralandı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, ailesiyle birlikte çobanlık yapan 14 yaşındaki C.B., bir ayının saldırısına uğradı ve yaralandı. Olay, ilçeye bağlı dağlık bir alanda meydana geldi. Yaralanan kız çocuğunun ailesi, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi ile yakın köylerdeki muhtarlardan yardım talebinde bulundu.

Olay yerine hızla acil sağlık ekipleri sevk edildi. Dağlık alandan kamyonetle indirilen çocuk, ardından ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuğun tedavisi hastanede devam ediyor.

Olayın Detayları

  • Olay yeri: Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı dağlık alan
  • Mağdur: 14 yaşındaki C.B.
  • Müdahale: 112 Acil Çağrı Merkezi ve muhtarlardan yardım istendi
  • Sevk: Kamyonetle dağdan indirilip ambulansla hastaneye ulaştırıldı
  • Tedavi: Erzurum Şehir Hastanesi'nde sürüyor

Sağlık Durumu

Kız çocuğunun vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı ve tedavisinin hastanede sürdüğü bildirildi.

Olay sonrası aile ve çevredekiler büyük endişe yaşadı.


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