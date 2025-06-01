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Denizli'de kimyasal su kazanına düşen işçi öldü

Denizli Merkezefendi'de bir tekstil fabrikasında kimyasal su kazanına düşen işçi Dursun Çığ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 19:37, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 19:39
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Denizli'de kimyasal su kazanına düşen işçi öldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen üzücü bir iş kazasında, tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Dursun Çığ (53) hayatını kaybetti. Olay, saat 11.00 sıralarında Gümüşçay Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında gerçekleşti.

Dursun Çığ, dengesini kaybederek kimyasal su kazanına düştü ve olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Arkadaşları tarafından kazandan çıkarılan Çığ, sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan işçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın Detayları

  • Dursun Çığ, dengesini kaybederek kimyasal su kazanına düştü.
  • Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
  • Çığ, arkadaşları tarafından kazandan çıkarıldı.
  • Ağır yanıklarla hastaneye kaldırılan işçi, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
  • Cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı'nın morguna kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. İş kazasının neden meydana geldiği ve sorumluların tespiti için incelemeler devam ediyor.


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