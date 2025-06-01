14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü, annesini yaraladı
Elazığ'ın Palu ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, 14 yaşındaki bir çocuk tartışma sonrası babasını silahla öldürdü, annesini ise yaraladı. Olay yerine gelen ekipler, babanın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı anne hastaneye kaldırılırken, çocuk gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 19:39, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 19:41
Elazığ'ın Palu ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, 14 yaşındaki bir çocuk babasını silahla öldürdü, annesini ise yaraladı.
Olay, Yeni Mahalle'deki evlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada, K.K. isimli çocuk, babası O.K. ve annesi G.K.'ye evde bulunan tabanca ile ateş etti.
Olayın Gelişimi
- İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
- Ekiplerin yaptığı incelemede, babanın hayatını kaybettiği tespit edildi.
- Yaralı anne, kentteki bir hastaneye kaldırıldı.
- K.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla İlgili Detaylar
Olayın nedeni henüz bilinmezken, polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.