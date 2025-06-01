Bilal Erdoğan, sosyal medya fenomenlerinin de aralarında olduğu ünlü isimlerle buluştu
Dünya Etnospor Başkanı Bilal Erdoğan, Youtuber ve sanatçılarla buluştu. Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun duyurduğu buluşmada dikkat çeken isimler yer aldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 19:44, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 19:46
Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçuluk Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi olan, AK Parti'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, ünlü isimlerle bir araya geldi. Bu buluşma, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük ilgi gördü.
Görüşmenin Detayları
Dikkat çeken bu görüşmeyi, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu duyurdu. Toplantıya katılanlar arasında farklı alanlardan tanınmış isimler bulunuyordu.
Katılımcılar
- Ali Biçim (Youtuber)
- Mesut Can Tomay (Youtuber)
- Ömer Başdoğan (Youtuber)
- Oğuzhan Koç
- Eser Yenenler
- Kafalar ekibi
- Ebo lakaplı İbrahim Tilaver (Müzik yapımcısı)
- Volkan Demirel (Eski futbolcu)
Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun Açıklaması
Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Sayın Bilal Erdoğan ve kıymetli dostlarla neşesi bol, kahkahası bol, keyifli bir akşam geçirdik. Bu samimi, dostane buluşmaların daim olmasını temenni ediyorum."