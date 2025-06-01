Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Akdeniz'de, Alanya ilçesinin 14,98 kilometre açığı olarak belirledi.

Deprem, saat 17.31'de ve yerin 12,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İlk belirlemelere göre, deprem herhangi bir hasara yol açmadı.

Deprem Detayları

Büyüklük: 4

4 Merkez Üssü: Akdeniz, Alanya'nın 14,98 kilometre açığı

Akdeniz, Alanya'nın 14,98 kilometre açığı Derinlik: 12,75 kilometre

12,75 kilometre Saat: 17.31

17.31 Hasar: İlk belirlemelere göre yok

Yetkililerden Açıklama

AFAD, depremin ardından bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ve ekiplerin gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.