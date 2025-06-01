Süper Lig'de 2024-2025 sezonu sona erdi
2024-2025 Süper Lig sezonunda Galatasaray üst üste üçüncü kez şampiyonluğunu ilan etti. Avrupa kupalarına katılacak takımlar ve küme düşenler haberimizde.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 21:37, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 21:39
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu, 38. ve son hafta karşılaşmalarının ardından tamamlandı.
Sezonun kapanış gününde Beşiktaş, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 4-0 mağlup ederken, Reeder Samsunspor ise evinde Bellona Kayserispor'u 2-1 yendi.
Galatasaray, üst üste üçüncü kez şampiyonluğunu ilan etti ve Fenerbahçe ligi ikinci sırada tamamladı.
Üçüncülük mücadelesi ise son haftaya taşındı ve uzatma dakikalarında bulduğu golle Samsunspor, Beşiktaş'ı geride bırakarak üçüncü oldu.
Avrupa Kupalarına Katılan Takımlar
- Galatasaray: UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı kazandı.
- Fenerbahçe: UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele edecek.
- Reeder Samsunspor: UEFA Avrupa Ligi'ne play-off'tan katılacak.
- Beşiktaş: UEFA Avrupa Ligi elemelerinde yer alacak.
- RAMS Başakşehir: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde eleme mücadelesi verecek.
Küme Düşen Takımlar
- Adana Demirspor
- Atakaş Hatayspor
- Net Global Sivasspor
- Sipay Bodrum FK
Bu dört takım, önümüzdeki sezon bir alt ligde mücadele edecek.
38. Hafta Maç Sonuçları
- Onvo Antalyaspor-Trabzonspor: 0-2
- Kasımpaşa-Göztepe: 1-2
- Galatasaray-RAMS Başakşehir: 2-0
- Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: 5-2
- Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: 2-1
- Adana Demirspor-Gaziantep FK: 2-2
- Corendon Alanyaspor-Net Global Sivasspor: 2-0
- Reeder Samsunspor-Bellona Kayserispor: 2-1
- Sipay Bodrum FK-Beşiktaş: 0-4
Puan Durumu (İlk Beş Takım)
- 1. Galatasaray: 36 maç, 30 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet, 93 puan
- 2. Fenerbahçe: 36 maç, 26 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet, 84 puan
- 3. Reeder Samsunspor: 36 maç, 19 galibiyet, 7 beraberlik, 10 mağlubiyet, 64 puan
- 4. Beşiktaş: 36 maç, 17 galibiyet, 11 beraberlik, 8 mağlubiyet, 62 puan
- 5. RAMS Başakşehir: 36 maç, 16 galibiyet, 6 beraberlik, 14 mağlubiyet, 54 puan
- Puan durumu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|36
|30
|5
|1
|91
|31
|60
|95
|2.FENERBAHÇE
|36
|26
|6
|4
|90
|39
|51
|84
|3.REEDER SAMSUNSPOR
|36
|19
|7
|10
|55
|41
|14
|64
|4.BEŞİKTAŞ
|36
|17
|11
|8
|59
|36
|23
|62
|5.RAMS BAŞAKŞEHİR
|36
|16
|6
|14
|60
|56
|4
|54
|6.İKAS EYÜPSPOR
|36
|15
|8
|13
|52
|47
|5
|53
|7.TRABZONSPOR
|36
|13
|12
|11
|58
|45
|13
|51
|8.GÖZTEPE
|36
|13
|11
|12
|59
|50
|9
|50
|9.ÇAYKUR RİZESPOR
|36
|15
|4
|17
|52
|58
|-6
|49
|10.KASIMPAŞA
|36
|11
|14
|11
|62
|63
|-1
|47
|11.TÜMOSAN KONYASPOR
|36
|13
|7
|16
|45
|50
|-5
|46
|12.CORENDON ALANYASPOR
|36
|12
|9
|15
|43
|50
|-7
|45
|13.BELLONA KAYSERİSPOR
|36
|11
|12
|13
|45
|57
|-12
|45
|14.GAZİANTEP FK
|36
|12
|9
|15
|45
|50
|-5
|45
|15.ONVO ANTALYASPOR
|36
|12
|8
|16
|37
|62
|-25
|44
|16.SİPAY BODRUM FK
|36
|9
|10
|17
|26
|43
|-17
|37
|17.NET GLOBAL SİVASSPOR
|36
|9
|8
|19
|44
|60
|-16
|35
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|36
|6
|8
|22
|47
|74
|-27
|26
|19.ADANA DEMİRSPOR
|36
|3
|5
|28
|34
|92
|-58
|2
NOT: Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verildi.