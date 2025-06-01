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Süper Lig'de 2024-2025 sezonu sona erdi

2024-2025 Süper Lig sezonunda Galatasaray üst üste üçüncü kez şampiyonluğunu ilan etti. Avrupa kupalarına katılacak takımlar ve küme düşenler haberimizde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 21:37, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 21:39
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Süper Lig'de 2024-2025 sezonu sona erdi

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu, 38. ve son hafta karşılaşmalarının ardından tamamlandı.

Sezonun kapanış gününde Beşiktaş, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 4-0 mağlup ederken, Reeder Samsunspor ise evinde Bellona Kayserispor'u 2-1 yendi.

Galatasaray, üst üste üçüncü kez şampiyonluğunu ilan etti ve Fenerbahçe ligi ikinci sırada tamamladı.

Üçüncülük mücadelesi ise son haftaya taşındı ve uzatma dakikalarında bulduğu golle Samsunspor, Beşiktaş'ı geride bırakarak üçüncü oldu.

Avrupa Kupalarına Katılan Takımlar

  • Galatasaray: UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı kazandı.
  • Fenerbahçe: UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele edecek.
  • Reeder Samsunspor: UEFA Avrupa Ligi'ne play-off'tan katılacak.
  • Beşiktaş: UEFA Avrupa Ligi elemelerinde yer alacak.
  • RAMS Başakşehir: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde eleme mücadelesi verecek.

Küme Düşen Takımlar

  • Adana Demirspor
  • Atakaş Hatayspor
  • Net Global Sivasspor
  • Sipay Bodrum FK

Bu dört takım, önümüzdeki sezon bir alt ligde mücadele edecek.

38. Hafta Maç Sonuçları

  • Onvo Antalyaspor-Trabzonspor: 0-2
  • Kasımpaşa-Göztepe: 1-2
  • Galatasaray-RAMS Başakşehir: 2-0
  • Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: 5-2
  • Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: 2-1
  • Adana Demirspor-Gaziantep FK: 2-2
  • Corendon Alanyaspor-Net Global Sivasspor: 2-0
  • Reeder Samsunspor-Bellona Kayserispor: 2-1
  • Sipay Bodrum FK-Beşiktaş: 0-4

Puan Durumu (İlk Beş Takım)

  • 1. Galatasaray: 36 maç, 30 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet, 93 puan
  • 2. Fenerbahçe: 36 maç, 26 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet, 84 puan
  • 3. Reeder Samsunspor: 36 maç, 19 galibiyet, 7 beraberlik, 10 mağlubiyet, 64 puan
  • 4. Beşiktaş: 36 maç, 17 galibiyet, 11 beraberlik, 8 mağlubiyet, 62 puan
  • 5. RAMS Başakşehir: 36 maç, 16 galibiyet, 6 beraberlik, 14 mağlubiyet, 54 puan

- Puan durumu


OGBMAYAVP
1.GALATASARAY 36305191316095
2.FENERBAHÇE 36266490395184
3.REEDER SAMSUNSPOR361971055411464
4.BEŞİKTAŞ 361711859362362
5.RAMS BAŞAKŞEHİR 36166146056454
6.İKAS EYÜPSPOR36158135247553
7.TRABZONSPOR 3613121158451351
8.GÖZTEPE 361311125950950
9.ÇAYKUR RİZESPOR 36154175258-649
10.KASIMPAŞA 361114116263-147
11.TÜMOSAN KONYASPOR36137164550-546
12.CORENDON ALANYASPOR 36129154350-745
13.BELLONA KAYSERİSPOR361112134557-1245
14.GAZİANTEP FK36129154550-545
15.ONVO ANTALYASPOR36128163762-2544
16.SİPAY BODRUM FK36910172643-1737
17.NET GLOBAL SİVASSPOR3698194460-1635
18.ATAKAŞ HATAYSPOR3668224774-2726
19.ADANA DEMİRSPOR3635283492-582

NOT: Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verildi.


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