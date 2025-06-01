Süper Lig'de 2024-2025 sezonu sona erdi

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu, 38. ve son hafta karşılaşmalarının ardından tamamlandı.

Sezonun kapanış gününde Beşiktaş, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 4-0 mağlup ederken, Reeder Samsunspor ise evinde Bellona Kayserispor'u 2-1 yendi.

Galatasaray, üst üste üçüncü kez şampiyonluğunu ilan etti ve Fenerbahçe ligi ikinci sırada tamamladı.

Üçüncülük mücadelesi ise son haftaya taşındı ve uzatma dakikalarında bulduğu golle Samsunspor, Beşiktaş'ı geride bırakarak üçüncü oldu.

Avrupa Kupalarına Katılan Takımlar

Galatasaray : UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı kazandı.

: UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı kazandı. Fenerbahçe : UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele edecek.

: UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele edecek. Reeder Samsunspor : UEFA Avrupa Ligi'ne play-off'tan katılacak.

: UEFA Avrupa Ligi'ne play-off'tan katılacak. Beşiktaş : UEFA Avrupa Ligi elemelerinde yer alacak.

: UEFA Avrupa Ligi elemelerinde yer alacak. RAMS Başakşehir: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde eleme mücadelesi verecek.

Küme Düşen Takımlar

Adana Demirspor

Atakaş Hatayspor

Net Global Sivasspor

Sipay Bodrum FK

Bu dört takım, önümüzdeki sezon bir alt ligde mücadele edecek.

38. Hafta Maç Sonuçları

Onvo Antalyaspor-Trabzonspor: 0-2

0-2 Kasımpaşa-Göztepe: 1-2

1-2 Galatasaray-RAMS Başakşehir: 2-0

2-0 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: 5-2

5-2 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: 2-1

2-1 Adana Demirspor-Gaziantep FK: 2-2

2-2 Corendon Alanyaspor-Net Global Sivasspor: 2-0

2-0 Reeder Samsunspor-Bellona Kayserispor: 2-1

2-1 Sipay Bodrum FK-Beşiktaş: 0-4

Puan Durumu (İlk Beş Takım)

1. Galatasaray: 36 maç, 30 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet, 93 puan

36 maç, 30 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet, 93 puan 2. Fenerbahçe: 36 maç, 26 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet, 84 puan

36 maç, 26 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet, 84 puan 3. Reeder Samsunspor: 36 maç, 19 galibiyet, 7 beraberlik, 10 mağlubiyet, 64 puan

36 maç, 19 galibiyet, 7 beraberlik, 10 mağlubiyet, 64 puan 4. Beşiktaş: 36 maç, 17 galibiyet, 11 beraberlik, 8 mağlubiyet, 62 puan

36 maç, 17 galibiyet, 11 beraberlik, 8 mağlubiyet, 62 puan 5. RAMS Başakşehir: 36 maç, 16 galibiyet, 6 beraberlik, 14 mağlubiyet, 54 puan

- Puan durumu



O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 36 30 5 1 91 31 60 95 2.FENERBAHÇE 36 26 6 4 90 39 51 84 3.REEDER SAMSUNSPOR 36 19 7 10 55 41 14 64 4.BEŞİKTAŞ 36 17 11 8 59 36 23 62 5.RAMS BAŞAKŞEHİR 36 16 6 14 60 56 4 54 6.İKAS EYÜPSPOR 36 15 8 13 52 47 5 53 7.TRABZONSPOR 36 13 12 11 58 45 13 51 8.GÖZTEPE 36 13 11 12 59 50 9 50 9.ÇAYKUR RİZESPOR 36 15 4 17 52 58 -6 49 10.KASIMPAŞA 36 11 14 11 62 63 -1 47 11.TÜMOSAN KONYASPOR 36 13 7 16 45 50 -5 46 12.CORENDON ALANYASPOR 36 12 9 15 43 50 -7 45 13.BELLONA KAYSERİSPOR 36 11 12 13 45 57 -12 45 14.GAZİANTEP FK 36 12 9 15 45 50 -5 45 15.ONVO ANTALYASPOR 36 12 8 16 37 62 -25 44 16.SİPAY BODRUM FK 36 9 10 17 26 43 -17 37 17.NET GLOBAL SİVASSPOR 36 9 8 19 44 60 -16 35 18.ATAKAŞ HATAYSPOR 36 6 8 22 47 74 -27 26 19.ADANA DEMİRSPOR 36 3 5 28 34 92 -58 2

NOT: Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verildi.



