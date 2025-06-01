Nusret, Şampiyonlar Ligi partisine alınmadı
PSG, Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak büyük bir kutlama düzenledi. Ancak ünlü şef Nusret, güvenlik tarafından içeri alınmayınca geceye damga vuran anlar yaşandı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 21:41, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 21:43
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile İtalyan temsilcisi Inter, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da karşı karşıya geldi.
Rakibini 5-0 gibi net bir skorla mağlup eden Paris, tarihinde ilk kez bu kupanın sahibi oldu.
Nusret'in Parti Girişinde Yaşadıkları
- Futbolcular arasında düzenlenen partiye giriş yapmak isteyen Nusret, beklemediği bir tavırla karşılaştı.
- Güvenlik görevlileri, Nusret'i içeriye almadı ve bu anlar telefon kamerasıyla kayıt altına alındı.
- Sert bir şekilde kapıdan kovulan Nusret, mekanın içine alınmadı.