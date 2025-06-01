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Samsunspor'dan unutulmaz geri dönüş! UEFA Play-Off'u garantiledi

Samsunspor, Kayserispor'u nefes kesen bir mücadelede 2-1 mağlup ederek Süper Lig'i üçüncü bitirdi ve UEFA Avrupa Ligi Play-Off biletini kaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 21:59, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 22:20
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Samsunspor'dan unutulmaz geri dönüş! UEFA Play-Off'u garantiledi

38 haftalık Trendyol Süper Lig maratonu bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Sezonun formda takımlarından Samsunspor, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Karadeniz temsilcisi, Süper Lig'i 3'üncü sırada tamamlayarak doğrudan UEFA Avrupa Ligi Play-Off'una katılma hakkı kazandı.

Maçın Detayları

  • Karşılaşma, 90+5'e kadar konuk takım Kayserispor'un üstünlüğüyle devam etti.
  • Sarı-Kırmızılılar, 46'ncı dakikada Duckens Nazon'un golüyle öne geçti.
  • 90+5'te Soner Aydoğdu skoru 1-1'e getirdi.
  • 90+8'de Arbnor Muja, Samsunspor'u 2-1 öne geçiren golü attı.

Maç Sonrası ve Puan Durumu

Karşılaşmada başka gol olmayınca Samsunspor, son derece kritik haftada hanesine bir 3 puan daha yazdırdı ve sezonu 64 puanla 3'üncü sırada bitirdi. Sergej Jakirovic ile çıkış yakalayan Kayserispor ise Süper Lig'de sezonu 45 puanla 13'üncü sırada tamamladı.

Samsunspor'da galibiyet sonrası büyük sevinç yaşandı. Oyuncular ve teknik heyet, duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.


Süper Lig'in Son Haftasında Samsunspor'dan Galibiyet

  • Stat: Yeni 19 Mayıs
  • Hakemler: Atilla Karaoğlan, Osman Gökhan Bilir, Özcan Sultanoğlu
  • Samsunspor: Okan Kocuk, Satka, Van Drongelen, Bola, Zeki Yavru, Ntcham (Dk. 71 Soner Aydoğdu), Bennasser, Holse (Dk. 90+8 Yunus Emre), Emre Kılınç, Schindler (Dk. 60 Muja), Moundilmadji
  • Kayserispor: Onurcan, Uzodimma (Dk. 78 Batuhan), Kolovetsios, Attamah, Kayra Cihan (Dk. 78 Jeanvier), Carole (Dk. 67 Arif), Nurettin (Dk. 64 Burak Efe), Baran Ali, Ackah (Dk. 64 Mehmet Eray), Cardoso, Nazon

Maçın Önemli Anları

  • Goller: Dk. 46 Nazon (Kayserispor) - Dk. 90+5 Soner Aydoğdu, Dk. 90+7 Muja (Samsunspor)
  • Kırmızı Kart: Teknik Direktör Sergej Jakirovic (Kayserispor)
  • Sarı Kartlar: Emre Kılınç, Zeki Yavru, Van Drongelen, Muja, Holse (Samsunspor) - Kolovetsios, Baran Ali, Cardoso (Kayserispor)

İlk Yarı

14'üncü dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe vuruşunda Van Drongelen'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı. 21'inci dakikada Emre Kılınç'ın ortasında Holse'nin kafa vuruşunu kaleci Onurcan kurtardı. 28'inci dakikada Nazon'un pasında Ackah'ın vuruşu yandan auta gitti. 41'inci dakikada Ntcham'ın şutunu kaleci Onurcan kontrol etti. 42'nci dakikada Moundilmadji'nin kafa vuruşunda Onurcan topu kale çizgisinde kurtardı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci Yarı ve Goller

46'ncı dakikada Cardoso'nun ortasında Nazon'un kafa vuruşuyla Kayserispor öne geçti: 0-1. 63'üncü dakikada Holse'nin şutu az farkla auta çıktı. 72'nci dakikada Mehmet Eray'ın şutunu kaleci Okan Kocuk kornere gönderdi. 75'inci dakikada Van Drongelen'in vuruşu yandan auta çıktı.

90+2'nci dakikada Soner Aydoğdu'nun şutunu kaleci Onurcan kornere çıkardı. 90+5'inci dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Soner Aydoğdu'nun şutunda top ağlarla buluştu: 1-1. 90+7'nci dakikada Emre Kılınç'ın ara pasında Muja'nın şutu ile skor 2-1 oldu.


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