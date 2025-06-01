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TBMM Zirai Don Komisyonu üyeleri, narenciye bahçelerini inceledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Mersin'de zirai dondan etkilenen narenciye bahçelerinde inceleme yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 22:21, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 22:23
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TBMM Zirai Don Komisyonu üyeleri, narenciye bahçelerini inceledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Mersin'de zirai dondan etkilenen narenciye bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Komisyon, özellikle Nisan ayında yaşanan zirai donun sonuçlarını araştırmak, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararları tespit etmek ve benzer olayların etkilerini en aza indirmek amacıyla kuruldu.

Akdeniz ilçesi Burhan Mahallesi'ndeki narenciye bahçelerinde yapılan incelemelerde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden detaylı bilgi alındı.

Zirai Donun Narenciye Bahçelerine Etkisi

Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, ziyaretlerde üretici ve sivil toplum örgütleriyle bir araya geldiklerini ve saha taramaları yaptıklarını belirtti. Mersin'de zirai donun özellikle limon ve portakal bahçelerinde ciddi hasara yol açtığını vurgulayan Korkmaz, sadece bu yılın ürünleri için değil, önümüzdeki yıllar için de bakım ve rehabilitasyon gerektiğini ifade etti. Uzmanların değerlendirmelerine göre, bazı ağaçlar ve genç bahçelerde ürün kaybının üçüncü yıla kadar sarkabileceği belirtildi.

Alınacak Önlemler ve Öneri Paketi

Korkmaz, incelemeler sonucunda elde edilen bulguların değerlendirileceğini ve bir öneri paketi hazırlanacağını açıkladı. Üreticilerin acil finansman ihtiyacı bulunduğunu, hem mevcut maliyetler hem de ağır hasar gören bahçelerin gelecek yıllara hazırlanması için ciddi giderler oluştuğunu belirtti. Komisyonun çalışmaları kapsamında şu adımlar öne çıkıyor:

  • Önümüzdeki hafta bir değerlendirme toplantısı yapılarak öneri paketi hazırlanacak.
  • Hazırlanan öneriler Bakanlığa iletilecek.
  • Acil yapılması gerekenler ve ilerleyen dönemde alınacak önlemler belirlenecek.
  • Tüm tarım teşkilatlarının raporları Bakanlığa gönderilecek.
  • Bakanlık teknik bir çalışma başlatacak.

İstişare Toplantısı ve Paydaş Görüşleri

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen istişare toplantısında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve üreticilerle bir araya geldi. Toplantıya katılan Mersin Valisi Atilla Toros, zirai dondan etkilenen alanlara ilişkin bilgi verdi. İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ise afetin etki oranı, ürün çeşitlerindeki hasar ve saha çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Konuşmaların ardından ziraat odaları, borsalar, birliklerin başkanları, muhtarlar, çiftçiler ve paydaş kurumların temsilcileri görüşlerini paylaştı.


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