Efkan Ala'dan Özgür Özel'e: Cuntacılık, sizin tescilli tarihinizdir
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Antalya mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle CHP lideri Özgür Özel'e sosyal medyada yanıt verdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 22:24, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 22:26
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Antalya mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.
Efkan Ala'nın Açıklamaları
Efkan Ala, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
- Açıklamasında, "Yolsuzluk soruşturmalarını perdelemek için, millet iradesine her zaman, her yerde ve her şartta sahip çıkan, dünyada tanınan ve saygı duyulan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na kaba iftiralarla saldırarak gerçeği değiştiremezsiniz. Cuntacılık, sizin tescilli tarihinizdir." ifadelerine yer verdi.
- Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yapılan eleştirilerin gerçeği değiştiremeyeceğini savundu.