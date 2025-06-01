Özel: Suç işleyenlerin değil, hukukun peşinden gidin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Antalya'nın Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonu önündeki alanda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Antalya'nın turizmin, sanatın, kültürün ve tarihin kenti olduğunu belirtti.

Kafkaslardan, Balkanlardan göç edenlerin de Karadeniz'den, Güneydoğu'dan, Anadolu'dan gelenlerin de ev sahibi ve kardeş olduğunu vurgulayan Özel, Antalya'nın "ben" diyenlerin değil, "biz" diyenlerin şehri olduğunu ifade etti. Bugün Antalya'ya "ben" demeye değil, "biz" demeye ve hep birlikte ayağa kalkmaya geldiklerini söyledi.

Özel'in Mitingdeki Mesajları

19 Mart'tan sonra 7 gün 7 gece boyunca Saraçhane, Maltepe, Samsun, Yozgat, Mersin, Konya, Van, İzmir, Bursa ve Düzce'den sonra 9. il olarak Antalya'da bulunduklarını belirtti.

7 gün 7 gece boyunca Saraçhane, Maltepe, Samsun, Yozgat, Mersin, Konya, Van, İzmir, Bursa ve Düzce'den sonra bulunduklarını belirtti. Artık eski siyasetin olmadığını ve kimsenin kalesinin bulunmadığını vurguladı. "Bütün kaleler artık milletindir. Güzel Antalya milletin kalesidir, demokrasinin kalesidir." dedi.

dedi. Kutuplaşma ve hedef göstermenin sona ermesi gerektiğini, milletin huzur ve kardeşlik istediğini söyledi.

Kepez Meydanı'nın milletin gerçek meclisi olduğunu belirterek, CHP'nin sokakta ve meydanda milletle omuz omuza iktidara yürüdüğünü ifade etti.

Yargı ve Asgari Ücret Mesajları

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasını eleştirerek Ekrem İmamoğlu'na her zaman kefil olduğunu dile getirdi.

olduğunu dile getirdi. Yargı mensuplarına seslenerek, "Suç işleyenlerin değil, hukukun peşinden gidin. Millete kardeş, yoldaş olun." çağrısında bulundu.

çağrısında bulundu. Asgari ücrete ara zam istediklerini vurgulayarak, "Asgari ücrete ara zam hakkımız, bunu söke söke alacağız." dedi.

İmza Kampanyası ve Diğer Gelişmeler

Partilerinin başlattığı imza kampanyasına destek istedi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100 yıl önceki gibi dimdik ayakta olduğunu belirtti.

olduğunu belirtti. Meydanda kendisine verilen, üzerinde Ümit Özdağ'ın fotoğrafının yer aldığı ve "özgürlük" yazan tişörtü göstererek tüm siyasi tutsaklara sahip çıktıklarını söyledi.

göstererek tüm siyasi tutsaklara sahip çıktıklarını söyledi. Mitingde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve CHP İl Başkanı Nail Kamacı da konuşma yaptı.

ve da konuşma yaptı. Akdeniz Üniversitesinden bir grup öğrenci, miting alanında kep atarak temsili tören gerçekleştirdi.



