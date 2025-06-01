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İzmir'de toplanmayan çöpler tepkilere neden oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde süren grev, kentin merkezi noktalarında çöp yığınlarına ve kötü kokulara yol açtı. Vatandaşlar ve turistler tepkili! Bayrama günler kala İzmir'in turistik bölgelerinde yaşanan bu kriz, şehrin imajını tehdit ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 23:39, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 23:40
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İzmir'de toplanmayan çöpler tepkilere neden oldu

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi işçilerinin grevi nedeniyle toplanmayan çöpler, çevreye kötü koku yaymakta ve vatandaşların tepkisine yol açmaktadır. Kentin merkezi noktalarında biriken çöpler, özellikle Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve kordon boyunda ciddi bir çevre sorunu oluşturmuştur. Grev, hem kentteki hizmetleri aksatmakta hem de turizm açısından olumsuz bir izlenim bırakmaktadır.

Grev Süreci ve Etkileri

  • İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde yaklaşık 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine işçiler greve gitmiştir.
  • İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan Genel-İş Sendikasına üye işçilerin grevi, kentteki birçok hizmetin aksamasına neden olmuştur.
  • Çöplerin toplanmaması sonucu bazı sokaklarda çöp yığınları oluşmuş, kaldırım ve yollara taşan çöpler kirlilik ve kötü kokuya yol açmıştır.
  • Grevdeki işçilerin, çöplerin başında nöbet tutmaya devam ettiği gözlemlenmektedir.

Vatandaşların Tepkileri

  • Orhan Özütürk, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplanmayan çöpleri görünce şaşırdığını ve İzmir'in bu durumu hak etmediğini belirtmiştir. Özütürk, "Türkiye'nin incisi İzmir'e hiç yakışmıyor. Turizm bölgesi, şurada bayrama 3 gün kaldı. Buraları bayramda hiç düşünemiyorum." ifadelerini kullanmıştır.
  • Grev nedeniyle kent içi ulaşımda da zorluklar yaşandığı aktarılmıştır.
  • Gülay Özütürk ise yaşanan kötü görüntülerin İzmir'e yakışmadığını vurgulamış ve grevin dördüncü gününde olduğunu hatırlatarak, "Pislik ve rezillik. Otobüsler çalışmıyor. İzmir'e yakışmıyor." şeklinde konuşmuştur.

Grev Kararının Başlangıcı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine sendika, 28 Mayıs gecesi grev kararını uygulamaya başlamıştır.


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