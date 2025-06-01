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Uşak'ta 2 otomobil çarpıştı; 7 yaralı

Uşak-Sivaslı yolunda iki otomobil çarpıştı, 7 genç yaralandı. Birinin durumu kritik!

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 23:50, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 23:51
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Uşak'ta 2 otomobil çarpıştı; 7 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Sivaslı ilçesi Uşak karayolu Uzunoluk mevkisinde meydana geldi. Z.B. (19) yönetimindeki 45 APN 121 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Ö.K. (20) idaresindeki 45 PR 020 plakalı otomobille Uzunoluk mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de takla atarak yol kenarına savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada Yaralananlar

  • Z.B.
  • Ö.K.
  • E.B. (17)
  • A.K. (17)
  • E.M.K. (17)
  • F.C.K. (17)
  • M.E.Ç. (16)

Yaralıların Durumu

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan E.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, diğer 6 yaralının tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.


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