TBMM'de Yoğun Hafta: Başkanlık Seçimi ve Yargı Paketi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada yoğun bir mesai süreci yaşanacak. Meclis Genel Kurulunda 3 Haziran tarihinde Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecek. Ayrıca, AK Parti tarafından hazırlanan infaz düzenlemesini içeren 10'uncu Yargı Paketi de görüşülecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresinin dolması nedeniyle başkanlık seçimi yapılacak. AK Parti, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u yeniden aday gösterdi. DEM Parti'nin adayı Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, İyi Parti'nin adayı ise İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı oldu. CHP ve Yeni Yol Partisi de adaylarını bildirecek. Milletvekilleri genel kurulda gizli oyla yeni meclis başkanını belirleyecek.

Meclis Başkanlığı Seçimi Nasıl Yapılacak?

Birinci ve ikinci turlarda 400 oy , üçüncü turda ise 301 oy aranacak.

, üçüncü turda ise aranacak. Üçüncü oylamada da sonuç alınamazsa, dördüncü oylamada en fazla oy alan aday başkan seçilecek.

10'uncu Yargı Paketi Meclis Gündeminde

AK Parti'nin hazırladığı 10'uncu Yargı Paketi'nin Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor. Bu teklife göre, suça teşebbüs halinde faile ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları yerine verilecek süreli hapis cezalarının alt ve üst sınırı ile kasten yaralama ve tehdit suçuna yönelik hapis cezaları artırılacak.

Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle araç kullananlara uygulanacak hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 6 aya yükseltilecek.

uygulanacak hapis cezasının alt sınırı yükseltilecek. Kara ulaşım aracının hareketini engelleyen kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar , hava ulaşım aracının hareketini engelleyen kişiye ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilecek.

, hava ulaşım aracının hareketini engelleyen kişiye ise hapis cezası verilecek. Kasıtlı suçlardan toplam 3 yıl veya daha az , taksirli suçlardan ise toplam 5 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olan çocuk hükümlüler cezalarını doğrudan çocuk eğitimevlerinde çekecek.

, taksirli suçlardan ise toplam süreyle hapis cezasına mahkum olan çocuk hükümlüler cezalarını doğrudan çocuk eğitimevlerinde çekecek. Açık ceza infaz kurumunda veya çocuk eğitimevinde bulunan ve koşullu salıverilmesine 1 yıl veya daha az süre kalan iyi halli bir hükümlünün , denetimli serbestlik tedbirinden yararlanabilmesi için cezaevinde geçirmesi gereken sürenin en az onda birini cezaevinde geçirmiş olması gerekecek.

, denetimli serbestlik tedbirinden yararlanabilmesi için cezaevinde geçirmesi gereken sürenin en az onda birini cezaevinde geçirmiş olması gerekecek. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar hariç, ağır hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği tespit edilen ve toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmayacağı değerlendirilenler cezalarını konutunda çekebilecek.

Teklifin, Genel Kurul görüşmelerinin Kurban Bayramı öncesinde tamamlanarak kanunlaşması bekleniyor.

Zirai Don Olayı Araştırılıyor

Meclis'te komisyonlarda da mesai devam edecek. Zirai don olayını araştırma komisyonu salı günü toplanacak. Komisyon, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Niğde ve Kayseri'de yapılan incelemelerin sonuçlarını değerlendirecek.