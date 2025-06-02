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Yağışlar İç ve Doğu Bölgelerde Devam Edecek

Yeni haftada iç ve doğu bölgelerde yağışlar sürecek. Ankara'da sağanak, İstanbul ve İzmir'de ise parçalı bulutlu hava bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 07:28, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 07:37
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Yağışlar İç ve Doğu Bölgelerde Devam Edecek

Yeni haftada yağışlar iç ve doğu bölgelerde etkisini sürdürecek. Ankara'da haftanın ilk günü sağanak yağış bekleniyor ve sıcaklık 20 derece olacak. İstanbul ve İzmir'de ise hava, parçalı bulutlu ve sıcaklıklar sırasıyla 25 derece ve 30 derece olarak ölçülecek. Çarşamba gününden itibaren batı kesimlerde sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları, batıdan başlayarak ülke genelinde artış gösterecek. Yeni hafta ile birlikte yurt genelinde hava, parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Yağışların Etkili Olacağı Bölgeler

  • İç ve Doğu Akdeniz
  • İç Anadolu
  • Batı Karadeniz'in iç kesimleri
  • Orta ve Doğu Karadeniz
  • Doğu Anadolu'nun kuzeyi
  • Afyonkarahisar ve Malatya çevreleri

Bu bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Salı ve Çarşamba Günleri Hava Durumu

  • Salı günü: Yağışların Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
  • Çarşamba günü: İç ve doğu kesimlerde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.
  • Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas, Siirt ve Mardin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
  • Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

Büyük Şehirlerde Hava Durumu

  • Ankara: Haftanın ilk günü sağanak yağışlı, sıcaklık 20 derece.
  • İstanbul: Parçalı bulutlu, sıcaklık 25 derece.
  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 30 derece.

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