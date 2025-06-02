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Togg, Türkiye'nin En Değerli 20. Markası Oldu

Togg, Brand Finance araştırmasında Türkiye'nin en değerli 20. markası seçildi. İstanbul Sanayi Odası listesinde de 37. sıraya yükseldi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 07:39, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 07:40
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Togg, Türkiye'nin En Değerli 20. Markası Oldu

Uluslararası bağımsız marka değerleme şirketi Brand Finance tarafından yayımlanan ve Türkiye'nin en değerli markalarını sıralayan araştırmada bir kez daha yerini alan Togg, bu yıl ülkemizin en değerli 20'nci markası oldu. Togg'un bu başarısı, markanın hem ulusal hem de uluslararası alanda değerinin arttığını göstermektedir. Marka değeri açısından elde edilen bu başarı, Togg'un gelecekteki yatırımlarına ve büyüme stratejilerine olumlu katkı sağlayacaktır. Ayrıca, Togg'un sürdürülebilirlik ve yenilikçilik alanındaki çalışmaları da marka değerinin artmasında önemli rol oynamaktadır.

İstanbul Sanayi Odası Araştırmasında Togg'un Yükselişi

İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında 2024 yılı sonuçlarına göre 37'nci sırada yer alan Togg, bu yılki listede beş basamak birden yükseldi. Bu yükseliş, Togg'un üretim kapasitesindeki artış ve sektördeki güçlü performansının bir göstergesidir.

  • Togg, Türkiye'nin en değerli 20'nci markası oldu.
  • 2024 yılında "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde 37'nci sıraya yükseldi.
  • Listede beş basamak birden yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

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