Kaçak sigarada vergi kaybı 160 milyar TL

Sebze ve Meyve Fiyatlarında Düşüş Başladı
Sebze ve Meyve Fiyatlarında Düşüş Başladı
Sinop'ta hastane acil servisinde patlama
Sinop'ta hastane acil servisinde patlama
Yağışlar İç ve Doğu Bölgelerde Devam Edecek
Yağışlar İç ve Doğu Bölgelerde Devam Edecek
TBMM'de Yoğun Hafta: Başkanlık Seçimi ve Yargı Paketi
TBMM'de Yoğun Hafta: Başkanlık Seçimi ve Yargı Paketi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Kabine Toplanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Kabine Toplanıyor
Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Gençlik kampında facia: 2 öğrenci hayatını kaybetti, 1'i ağır yaralı
Gençlik kampında facia: 2 öğrenci hayatını kaybetti, 1'i ağır yaralı
14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü, annesini yaraladı
14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü, annesini yaraladı
'Temmuz ayında ara zam yapın'
'Temmuz ayında ara zam yapın'
Yılmaz Tunç'tan 10. yargı paketine ilişkin ilk açıklama
Yılmaz Tunç'tan 10. yargı paketine ilişkin ilk açıklama
407 yerde seçim sandığı kuruldu
407 yerde seçim sandığı kuruldu
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Ek atama bekleyen öğretmenlerden çağrı: Umudumuzu kırmayın!
Ek atama bekleyen öğretmenlerden çağrı: Umudumuzu kırmayın!
TBMM'de yeni başkan belli oluyor: Beş isim yarışacak
TBMM'de yeni başkan belli oluyor: Beş isim yarışacak
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı: Kim, ne zaman alacak?
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı: Kim, ne zaman alacak?
İstanbul'da Mayıs Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı
İstanbul'da Mayıs Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı
Bingöl'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Kurban Bayramı'nda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Olacak
Kurban Bayramı'nda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Olacak
Et ve Süt Kurumu Kurbanlık Hayvanları Satın Alacak
Et ve Süt Kurumu Kurbanlık Hayvanları Satın Alacak
61 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı
61 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı
Son bir haftada 567 bin 397 araca/sürücüye işlem yapıldı
Son bir haftada 567 bin 397 araca/sürücüye işlem yapıldı
Trafik magandaları için TCK'daki 'ölü madde' değişiyor
Trafik magandaları için TCK'daki 'ölü madde' değişiyor
Haziranda Ekonomi Gündemi: Faiz Kararı ve EKK Toplantısı
Haziranda Ekonomi Gündemi: Faiz Kararı ve EKK Toplantısı
Ticaret Bakanlığı aldatıcı reklamlara ceza yağdırdı
Ticaret Bakanlığı aldatıcı reklamlara ceza yağdırdı
Eski Tip Ehliyeti Olanlar Dikkat! Son Gün 31 Temmuz
Eski Tip Ehliyeti Olanlar Dikkat! Son Gün 31 Temmuz
Maliyenin radarına takıldılar! 3 bin 663 doktor yüksek riskli çıktı
Maliyenin radarına takıldılar! 3 bin 663 doktor yüksek riskli çıktı
Dosyaları kapatıyormuş! Korsan savcılık yapan zabıt katibi hapiste
Dosyaları kapatıyormuş! Korsan savcılık yapan zabıt katibi hapiste
Vize başvuruları artıyor! Son 5 yılda talep ikiye katlandı
Vize başvuruları artıyor! Son 5 yılda talep ikiye katlandı
Taşkent ile Trabzon arasında uçak seferleri başladı
Taşkent ile Trabzon arasında uçak seferleri başladı
10. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
10. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Kaçak sigarada vergi kaybı 160 milyar TL

Kaçak sigara ve elektronik sigara nedeniyle vergi kaybı 160 milyar TL'yi aştı. Küçük esnaf gelir kaybı yaşıyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 07:41, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 07:43
Yazdır
Kaçak sigarada vergi kaybı 160 milyar TL

Kaçak sigara oranı, Türkiye'de son yıllarda yüzde 20'lerden yüzde 7'ye kadar gerilemiş olsa da, devletin vergi kaybı 120 milyar TL'yi buldu. Elektronik sigaraların popülerleşmesiyle birlikte bu kaybın 160 milyar TL'yi aştığı tahmin ediliyor. Bu durumdan en çok etkilenenler arasında, gelir kaybı yaşayan yaklaşık 150 bin küçük esnaf bulunuyor. Yasa dışı tütün ürünleri ve yeni nesil nikotin ürünleri, hem devletin vergi gelirlerinde ciddi azalmaya hem de küçük esnafın ekonomik olarak zorlanmasına yol açıyor.

Vergi Kaybı ve Kaçak Sigara Oranları

Yasa dışı tütün ürünlerinden kaynaklanan yıllık vergi kaybı yaklaşık 120 milyar TL olarak hesaplanıyor. Elektronik sigara gibi yeni nesil nikotin ürünlerinin de eklenmesiyle bu rakam 160 milyar TL'yi geçiyor. Kaçak sigara, genellikle yurt dışında üretilip yasa dışı yollarla ülkemize getirilen ürünlerden oluşuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2024 yılında tütün ürünlerinden elde edilen ÖTV, bir önceki seneye göre yüzde 75 artışla 309 milyar TL oldu. Türkiye'de tüketilen tütün ve tütün mamullerinin yaklaşık yüzde 20'sinin yasa dışı olduğu tahmin ediliyor.

Elektronik Ürünler ve Artan Talep

Aromalı veya renkli paketlerin, mevzuat gereği yasak olmasına rağmen, 'Tablacı' adı verilen sokak satıcıları aracılığıyla piyasaya sunulduğu biliniyor. Özellikle sarma tütün ürünü satanların sayısı 2016'da 6 bin civarındayken, bugün bu sayı 13 binlere ulaştı. Elektronik sigara ve yasa dışı yeni nesil nikotin ürünlerinin kullanım oranı ise yüzde 20 seviyelerine yükseldi. Bu durum, çoğunluğu bakkal, market ve büfelerden oluşan 150 bin küçük esnafın gelirlerini olumsuz etkiliyor.

Mardin'de Kaçak Ürün Satışı

Mardin, son dönemde artan kaçak tütün ürünleri satışıyla öne çıkıyor. Şehirde kaçak ürünler yaygın şekilde satılırken, yetkililerin denetimlerine rağmen bölgedeki kaçak sigara kullanımı engellenemiyor.

Denetimler ve Sonuçlar

  • Şehirde hemen her sokakta ve iş yerinde kolaylıkla bulunabilen kaçak sigara, kıyılmış tütün ve elektronik sigara ürünleri hem halk sağlığını tehdit ediyor hem de devletin vergi kaybına yol açıyor.
  • 2014'te yüzde 21 seviyesinde olan yasa dışı sigara oranı, denetim ve kontroller sayesinde yüzde 1,5'e kadar düştü.
  • Ancak bu oran 2021'de tekrar yüzde 7 seviyesine yükseldi.
  • Emniyet güçleri ve ilgili birimler sık sık operasyonlar düzenlese de, kaçak ürünlerin piyasadaki varlığı tam olarak engellenemiyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber