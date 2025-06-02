Kaçak sigarada vergi kaybı 160 milyar TL

Kaçak sigara oranı, Türkiye'de son yıllarda yüzde 20'lerden yüzde 7'ye kadar gerilemiş olsa da, devletin vergi kaybı 120 milyar TL'yi buldu. Elektronik sigaraların popülerleşmesiyle birlikte bu kaybın 160 milyar TL'yi aştığı tahmin ediliyor. Bu durumdan en çok etkilenenler arasında, gelir kaybı yaşayan yaklaşık 150 bin küçük esnaf bulunuyor. Yasa dışı tütün ürünleri ve yeni nesil nikotin ürünleri, hem devletin vergi gelirlerinde ciddi azalmaya hem de küçük esnafın ekonomik olarak zorlanmasına yol açıyor.

Vergi Kaybı ve Kaçak Sigara Oranları

Yasa dışı tütün ürünlerinden kaynaklanan yıllık vergi kaybı yaklaşık 120 milyar TL olarak hesaplanıyor. Elektronik sigara gibi yeni nesil nikotin ürünlerinin de eklenmesiyle bu rakam 160 milyar TL'yi geçiyor. Kaçak sigara, genellikle yurt dışında üretilip yasa dışı yollarla ülkemize getirilen ürünlerden oluşuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2024 yılında tütün ürünlerinden elde edilen ÖTV, bir önceki seneye göre yüzde 75 artışla 309 milyar TL oldu. Türkiye'de tüketilen tütün ve tütün mamullerinin yaklaşık yüzde 20'sinin yasa dışı olduğu tahmin ediliyor.

Elektronik Ürünler ve Artan Talep

Aromalı veya renkli paketlerin, mevzuat gereği yasak olmasına rağmen, 'Tablacı' adı verilen sokak satıcıları aracılığıyla piyasaya sunulduğu biliniyor. Özellikle sarma tütün ürünü satanların sayısı 2016'da 6 bin civarındayken, bugün bu sayı 13 binlere ulaştı. Elektronik sigara ve yasa dışı yeni nesil nikotin ürünlerinin kullanım oranı ise yüzde 20 seviyelerine yükseldi. Bu durum, çoğunluğu bakkal, market ve büfelerden oluşan 150 bin küçük esnafın gelirlerini olumsuz etkiliyor.

Mardin'de Kaçak Ürün Satışı

Mardin, son dönemde artan kaçak tütün ürünleri satışıyla öne çıkıyor. Şehirde kaçak ürünler yaygın şekilde satılırken, yetkililerin denetimlerine rağmen bölgedeki kaçak sigara kullanımı engellenemiyor.

Denetimler ve Sonuçlar