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Sebze ve Meyve Fiyatlarında Düşüş Başladı

Tarladaki hasadın başlamasıyla sebze ve meyve fiyatları gerilemeye başladı. TZOB verilerine göre birçok üründe fiyat düşüşü yaşandı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 07:51, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 07:52
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Sebze ve Meyve Fiyatlarında Düşüş Başladı

Tarladaki hasadın başlamasıyla birlikte, marketlerdeki sebze ve meyve etiketlerinde gerileme yaşanmaya başladı. TZOB verilerine göre, mayıs ayında marketteki 36 ürünün 19'unda fiyatlar düştü. Üretici tarafında ise 28 mahsulün 13'ünde fiyatlar azaldı. Havaların ısınması ve ürün çeşitliliğinin artmasıyla birlikte çarşı ve pazardaki sebze ile meyve fiyatlarında da düşüş gözlemleniyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, üreticide 28 ürünün 8'inde fiyat artışı olurken, 13'ünde fiyatların gerilediğini, 7 üründe ise fiyat değişimi olmadığını belirtti. Üreticide en fazla fiyat düşüşü %72 ile sivri biberde görüldü. Sivri biberdeki fiyat düşüşünü %53 ile kabak, %41 ile patlıcan ve %36 ile kuru soğan izledi.

Markette ve Üreticide Fiyat Değişimleri

  • Markette fiyatı en fazla artan ürünler: %22 ile limon ve elma
  • Limon ve elmadaki fiyat artışını %8 ile kuru üzüm, %6 ile kuru kayısı ve maydanoz takip etti.
  • Markette fiyatı en fazla azalan ürün: %49 ile sivri biber
  • Sivri biberdeki fiyat düşüşünü %39 ile salatalık, %36 ile kabak, %34,5 ile patlıcan izledi.

Üretici ve Market Arasındaki Fiyat Farkı

  • En fazla fiyat farkı: %283 ile sivri biber
  • Bunu %278 ile kuru soğan, %217 ile kuru fasulye, %213 ile nohut, %203 ile kuru incir takip etti.

Kuru Soğanda Rekolte Sevinci

Kuru soğanda ekim alanlarının artmasıyla rekolte yükseldi. Üretimdeki bu artış, fiyatların gerilemesine neden oldu. Limon talebinde bayramın yaklaşmasıyla artış yaşanırken, havuçta hasadın bitmesi ve depo maliyetlerinin eklenmesi fiyatları artırdı. Zirai dondan etkilenen kayısıda ise üretici fiyatları yükseldi. Sivri biber, kabak, patlıcan, domates ve salatalıktaki fiyat düşüşü ise tarla üretiminin başlamasıyla arzda yaşanan artıştan kaynaklandı.

İstanbul'da Tüketici Fiyatları Artışı

İstanbul'da mayıs ayında bir önceki aya göre perakende fiyatlar %2,83, toptan fiyatlar %0,69 arttı. Perakende fiyatlarda artış mayısta geçen yılın aynı dönemine göre %46,57 olarak gerçekleşirken, toptan fiyatlar ise %40,28 yükseldi.

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