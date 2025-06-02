29 İlde Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 423 Gözaltı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 29 ilde nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği operasyonlarında 423 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 08:07, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 09:03
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftadır devam eden operasyonlarda önemli sonuçlar elde edildiğini açıkladı.
29 il merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile bilişim sistemlerine girme suçlarına yönelik çalışmalar yürütüldü.
Bu kapsamda toplamda 423 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 145'i tutuklandı. Operasyonlar, suçla mücadelede kararlılıkla devam ediyor.
Operasyonun Detayları
- 29 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
- 423 şüpheli gözaltına alındı.
- 145 kişi tutuklandı.
- Suçlar arasında nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, bilişim sistemlerine girme yer aldı.
Suçla Mücadelede Kararlılık
Yerlikaya, bu tür suçlarla mücadelede kararlılıkla hareket etmeye devam edeceğini belirtti. Operasyonların, toplumun huzur ve güvenliği için sürdürüleceği vurgulandı.