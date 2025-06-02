29 İlde Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 423 Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftadır devam eden operasyonlarda önemli sonuçlar elde edildiğini açıkladı.

29 il merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile bilişim sistemlerine girme suçlarına yönelik çalışmalar yürütüldü.

Bu kapsamda toplamda 423 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 145'i tutuklandı. Operasyonlar, suçla mücadelede kararlılıkla devam ediyor.

Operasyonun Detayları

29 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 423 şüpheli gözaltına alındı.

gözaltına alındı. 145 kişi tutuklandı.

tutuklandı. Suçlar arasında nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, bilişim sistemlerine girme yer aldı.

Suçla Mücadelede Kararlılık

Yerlikaya, bu tür suçlarla mücadelede kararlılıkla hareket etmeye devam edeceğini belirtti. Operasyonların, toplumun huzur ve güvenliği için sürdürüleceği vurgulandı.