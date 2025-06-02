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Tapuda Dijital Dönüşümle İşlemler Saniyelere İniyor

Tapuda dijital dönüşüm ile işlemler saniyeler içinde tamamlanacak. 3 Boyutlu Şehir Modeli ve Değer Bilgi Merkezi projeleri hız kazandırıyor.

Kaynak : Akşam
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 08:58, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 09:21
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Tapuda Dijital Dönüşümle İşlemler Saniyelere İniyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, yeni sistemle tapuda işlemlerin saniyeler içinde yapılacağını belirtti. Dijital dönüşüm sayesinde tapu işlemlerinin hızlanacağına dikkat çeken Gedikli, 3 Boyutlu Şehir Modeli ve Değer Bilgi Merkezi projeleriyle bu sürecin daha da kolaylaşacağını ifade etti. Taşınmaz değerlemesinin Sermaye Piyasası Kuruluna bağlı kuruluşlarca yapıldığını hatırlatan Gedikli, daha önce değerleme kuruluşlarının birçok farklı kuruma giderek bilgi topladığını, ancak yeni sistemle saniyeler içerisinde tek tıkla bilgiye ulaşılabileceğini söyledi. Böylece hem zamandan tasarruf sağlanacak hem de işlemler daha verimli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek.

Dijital Dönüşümde Yapay Zeka Desteği

Gedikli, verilerin oluşturulmasında yapay zekadan da destek alınacağını belirtti. Proje kapsamında brüt alan büyüklüğü gibi teknik detayların ortak bir yapıda oluşturulacağını ve vatandaşlara güçlü bir dijital altyapı sunulacağını ifade etti. 3 Boyutlu Şehir Modelleri projesiyle tapu kayıt bilgileri ve kadastro verileri sisteme entegre edilerek şehirlerin tüm yapı envanterinin dijital ikizi oluşturulacak.

Riskli Yapılar Ekranda Görülebilecek

  • Yeni sistemle ekran üzerinden mahalle düzeyinde sorgulama yapılabilecek.
  • Sistem sayesinde taşınmazların hangisinin 1999 öncesi yapıldığı ve riskli yapı olup olmadığı görülebilecek.
  • Deprem riski yüksek şehirlerde, özellikle İstanbul'da, projenin 2026'nın ilk çeyreğinde uygulanmaya başlanacağı belirtildi.
  • 2027'nin yarısına kadar tüm Türkiye'de hayata geçirilmesi hedefleniyor.


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