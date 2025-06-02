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Adana'da Evinde Uyuşturucu Satan Sanığa 15 Yıl Hapis

Adana'nın Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezası aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 09:36, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 09:37
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Adana'da Evinde Uyuşturucu Satan Sanığa 15 Yıl Hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezası aldı. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık T.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 6 Mayıs 2024'te Ova Mahallesi'ndeki ikametinde poşete gizlediği 23 gram sentetik uyuşturucuyu yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Olayın Detayları

  • Adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildi.
  • Sanık T.K., "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırıldı.
  • Sanık savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezası verdi. Ayrıca, T.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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