Esenyurt'ta bir adam, kasa sırasında tartıştığı kadına saldırdı; o anlar kamerada

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir zincir markette, kasa sırasında yaşanan bir tartışma kısa sürede büyüdü ve ortalık karıştı. Bir adam, tartıştığı yabancı uyruklu kadını kızının önünde darp etti. Çevredeki vatandaşlar ise olaya müdahale ederek adamı zorla uzaklaştırdı. Yaşanan bu anlar, markette bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından market çalışanları ve diğer müşteriler, ortamı sakinleştirmek için çaba gösterdi.

Olayın Detayları

Olay, Esenyurt'ta bir zincir markette meydana geldi.

Kasada sıra bekleyen bir adam ile yabancı uyruklu bir kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüdü ve adam, kadının kendisini ittirmesinin ardından yumrukla saldırdı.

Market çalışanı, kavganın arasında kalan kadının küçük yaştaki çocuğunu kolundan tutarak uzaklaştırdı.

Diğer müşteriler olaya müdahale ederek adamı güçlükle marketten dışarı çıkardı.

Kameralara Yansıyan Anlar

Yaşanan bu şiddet anları, marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay sonrası markette kısa süreli panik yaşanırken, vatandaşların hızlı müdahalesiyle daha büyük bir olayın önüne geçildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, olayın ne kadar hızlı geliştiğini gözler önüne serdi.