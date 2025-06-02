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Sağlık Bakanı Memişoğlu Denizli'de Hastane İncelemeleri Yapacak

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Denizli'de şehir hastanesi ve acil durum hastanesi inşaatında incelemelerde bulunacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 10:00, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 10:11
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Sağlık Bakanı Memişoğlu Denizli'de Hastane İncelemeleri Yapacak

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun 5 Haziran 2025 Perşembe günü Denizli Şehir Hastanesi ve Acil Durum Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulunacağı duyuruldu. Bu ziyaret, Denizli'deki sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve yeni yatırımların değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor. AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Sağlık Bakanı'nın Denizli'ye yapacağı ziyaretin, ildeki sağlık hizmetlerinin mevcut durumunun değerlendirilmesi ve vatandaşlara daha kaliteli sağlık hizmeti sunulması için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun Denizli Programı

  • Denizli Valiliği ziyareti
  • Şehir Hastanesi ve Acil Durum Hastanesi inşaat alanında incelemeler
  • Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Yöneticileri toplantısı
  • Denizli Devlet Hastanesi ziyareti

Bakan Ziyaretinin Önemi

Başkan Subaşıoğlu, "Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun Denizli'mize yapacağı ziyaret, şehrimizdeki sağlık hizmetlerinin mevcut durumunun değerlendirilmesi ve vatandaşlarımıza daha da kaliteli sağlık hizmeti verilmesi açısından yapılacak uygulamaların tespiti için büyük önem taşıyor. Bakanımız ilimizde hizmete almaya çok yakın olduğumuz Şehir Hastanesi ve Acil Durum Hastanesi'nde incelemelerde bulunacak. Şehrimizdeki sağlık hizmetlerinin mevcut durumu ile ilgili değerlendirmeler yapılacak. Sağlık Bakanımızın Denizli'ye ziyareti, ilimizdeki sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımların belirlenmesi noktasında önemli bir fırsat. Bakanımızı Denizli'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bizler AK Parti olarak vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve hizmet kalitesini artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Teşekkür Mesajı

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli'ye kazandırılacak olan Şehir Hastanesi ve Acil Durum Hastanesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

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