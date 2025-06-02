Hanehalkı Harcamalarında Konut ve Kira İlk Sırada
Hanehalkı Harcamalarında Konut ve Kira İlk Sırada
Tarım-Orman Hizmet kolunda sendika üye sayıları netleşti
Tarım-Orman Hizmet kolunda sendika üye sayıları netleşti
Türkiye'nin En Yenilikçi ve Girişimci 50 Üniversitesi Belli Oldu
Türkiye'nin En Yenilikçi ve Girişimci 50 Üniversitesi Belli Oldu
Tapuda Dijital Dönüşümle İşlemler Saniyelere İniyor
Tapuda Dijital Dönüşümle İşlemler Saniyelere İniyor
Belediye başkanı çöp topladı, sendikacıyla tartıştı
Belediye başkanı çöp topladı, sendikacıyla tartıştı
Sebze ve Meyve Fiyatlarında Düşüş Başladı
Sebze ve Meyve Fiyatlarında Düşüş Başladı
Sinop'ta hastane acil servisinde patlama
Sinop'ta hastane acil servisinde patlama
Yağışlar İç ve Doğu Bölgelerde Devam Edecek
Yağışlar İç ve Doğu Bölgelerde Devam Edecek
TBMM'de Yoğun Hafta: Başkanlık Seçimi ve Yargı Paketi
TBMM'de Yoğun Hafta: Başkanlık Seçimi ve Yargı Paketi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Kabine Toplanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Kabine Toplanıyor
Vali Gül'den sosyal medya uyarısı: Devlet sosyal medyadan yönetilmez
Vali Gül'den sosyal medya uyarısı: Devlet sosyal medyadan yönetilmez
Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Gençlik kampında facia: 2 öğrenci hayatını kaybetti, 1'i ağır yaralı
Gençlik kampında facia: 2 öğrenci hayatını kaybetti, 1'i ağır yaralı
14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü, annesini yaraladı
14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü, annesini yaraladı
'Temmuz ayında ara zam yapın'
'Temmuz ayında ara zam yapın'
Yılmaz Tunç'tan 10. yargı paketine ilişkin ilk açıklama
Yılmaz Tunç'tan 10. yargı paketine ilişkin ilk açıklama
407 yerde seçim sandığı kuruldu
407 yerde seçim sandığı kuruldu
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Ek atama bekleyen öğretmenlerden çağrı: Umudumuzu kırmayın!
Ek atama bekleyen öğretmenlerden çağrı: Umudumuzu kırmayın!
TBMM'de yeni başkan belli oluyor: Beş isim yarışacak
TBMM'de yeni başkan belli oluyor: Beş isim yarışacak
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı: Kim, ne zaman alacak?
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı: Kim, ne zaman alacak?
İstanbul'da Mayıs Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı
İstanbul'da Mayıs Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı
Bingöl'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Kurban Bayramı'nda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Olacak
Kurban Bayramı'nda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Olacak
Et ve Süt Kurumu Kurbanlık Hayvanları Satın Alacak
Et ve Süt Kurumu Kurbanlık Hayvanları Satın Alacak
61 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı
61 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı
Son bir haftada 567 bin 397 araca/sürücüye işlem yapıldı
Son bir haftada 567 bin 397 araca/sürücüye işlem yapıldı
Trafik magandaları için TCK'daki 'ölü madde' değişiyor
Trafik magandaları için TCK'daki 'ölü madde' değişiyor
Haziranda Ekonomi Gündemi: Faiz Kararı ve EKK Toplantısı
Haziranda Ekonomi Gündemi: Faiz Kararı ve EKK Toplantısı
Ticaret Bakanlığı aldatıcı reklamlara ceza yağdırdı
Ticaret Bakanlığı aldatıcı reklamlara ceza yağdırdı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Türkiye'nin En Yenilikçi ve Girişimci 50 Üniversitesi Belli Oldu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), bilimsel yayın sayısı, proje üretimi, fikri mülkiyet havuzu, iş birlikleri ve toplumsal katkı gibi birçok kritere göre değerlendirdiği "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2024" sonuçlarını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 09:55, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 10:11
Yazdır
Türkiye'nin En Yenilikçi ve Girişimci 50 Üniversitesi Belli Oldu

TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirmede, bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, iş birliği ve etkileşim ile ekonomik ve toplumsal katkı gibi birçok unsur dikkate alınarak, Türkiye'nin en yenilikçi ve girişimci 50 üniversitesi açıklandı.

Geçtiğimiz yıl teknokent sayısında önemli bir artış yaşanırken, TÜBİTAK tarafından "bilimsel yayın sayısı, atıf sayısı, proje sayısı, ödül sayısı, doktora mezun sayısı, ulusal patent belge sayısı, uluslararası patent başvuru sayısı, uluslararası patent belge sayısı, sanayi iş birlikli proje sayısı, sanayi iş birlikli proje fon tutarı, uluslararası iş birlikli proje sayısı, dolaşım sayısı, akademisyen firma sayısı, öğrenci mezun firma sayısı, öğrenci mezun firmalarının net satış gelirleri, lisanslanan patent sayısı, BİGG firma sayısı" gibi kriterler göz önünde bulunduruldu.

Türkiye'nin En Yenilikçi ve Girişimci 50 Üniversitesi

  • 50. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
  • 49. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
  • 48. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
  • 47. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
  • 46. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
  • 45. İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
  • 44. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
  • 43. ATILIM ÜNİVERSİTESİ
  • 42. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
  • 41. KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  • 40. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
  • 39. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
  • 38. İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
  • 37. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
  • 36. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
  • 35. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
  • 34. FIRAT ÜNİVERSİTESİ
  • 33. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
  • 32. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
  • 31. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
  • 30. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  • 29. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
  • 28. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
  • 27. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  • 26. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
  • 25. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
  • 24. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
  • 23. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
  • 22. ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  • 21. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  • 20. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
  • 19. ANKARA ÜNİVERSİTESİ
  • 18. MARMARA ÜNİVERSİTESİ
  • 17. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
  • 16. TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
  • 15. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
  • 14. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
  • 13. EGE ÜNİVERSİTESİ
  • 12. GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  • 11. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  • 10. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
  • 9. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
  • 8. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTÜTÜSÜ
  • 7. KOÇ ÜNİVERSİTESİ
  • 6. ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
  • 5. İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNIVERSITESI
  • 4. SABANCI ÜNIVERSITESI
  • 3. YILDIZ TEKNIK UNIVERSITESI
  • 2. ISTANBUL TEKNIK UNIVERSITESI
  • 1. ORTA DOĞU TEKNIK UNIVERSITESI

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber