BIST 100 Endeksi Güne Hafif Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,07 düşüşle 9.012,94 puan seviyesinden başladı. Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,65 değer kaybederek 9.019,57 puan ile tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,63 puan ve yüzde 0,07 azalışla 9.012,94 puana geriledi.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,07 geriledi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,15 ile inşaat sektörü olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,33 ile finansal kiralama faktoring sektörü oldu.

Küresel Piyasalarda Son Durum

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere yönelik attığı yeni adımların yarattığı belirsizliklerle negatif bir seyir izliyor. ABD'nin ticaret partnerlerine getirdiği tarifelere ilişkin haber akışı, piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Analistlerin Değerlendirmeleri ve Takip Edilecek Veriler