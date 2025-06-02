Tarım-Orman Hizmet kolunda sendika üye sayıları netleşti

Tarım ve Orman hizmet kolunda 2024 yılı sendika üye sayıları netleşti. Memur-Sen'e bağlı Tarım ve Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç-Bir-Sen), bu yıl da en fazla üyeye sahip olarak yetkili sendika unvanını korudu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, Toç-Bir-Sen'in üye sayısı 48 bin 452 oldu. Böylece sendika, tarım ve orman alanında çalışan kamu görevlilerinin toplu sözleşme masasında temsil yetkisini yeniden kazandı.

Kamu-Sen'e bağlı Türk Tarım Orman-Sen 16 bin 533 üye ile ikinci sırada yer aldı. KESK'e bağlı Tarım Orkam-Sen 3 bin 55 üyeyle üçüncü, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonuna bağlı Tarım Orman-İş Sendikası ise 1.114 üyeyle dördüncü sırada yer aldı.

Sendika üye sayılarına ilişkin resmi veriler, temmuz ayı başında Resmi Gazete'de yayımlanacak.