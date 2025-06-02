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Tip 1 Diyabetli 18 Yaş Altı Çocuklara SGK Desteği

SGK, 18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastalarına sürekli glukoz izlem cihazı desteği sunuyor. Şimdiye kadar 20 binin üzerinde çocuk bu hizmetten faydalandı ve toplamda yaklaşık 343 milyon lira ödeme yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 10:24, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 10:25
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Tip 1 Diyabetli 18 Yaş Altı Çocuklara SGK Desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 18 yaş altındaki Tip 1 Diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına alınan sürekli glukoz izlem cihazlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu cihazlardan yararlananların sayısını ve yapılan ödemeleri kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre, 18 yaş altındaki Tip 1 Diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına alınan sürekli glukoz izlem cihazlarından bugüne kadar 20 bin 267 çocuk yararlandı. Ayrıca, geçtiğimiz senenin Aralık ayından bu yana toplamda 343 milyon liraya yakın bir bedel SGK tarafından karşılandı. Bakan Işıkhan, vatandaşları destekleyici ve hayatlarını kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.

Tip 1 Diyabet Hastalarına Sağlanan Destekler

  • 18 yaş altındaki Tip 1 Diyabet hastaları için sürekli glukoz izlem cihazları geri ödeme kapsamına alındı.
  • Bugüne kadar 20 bin 267 çocuk bu cihazlardan yararlandı.
  • 343 milyon liraya yakın ödeme SGK tarafından karşılandı.

Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

"18 yaş altındaki Tip 1 Diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına aldığımız sürekli glukoz izlem cihazlarından bugüne kadar 20 bin 267 evladımız yararlandı. Geçtiğimiz senenin Aralık ayından bugüne kadar toplam 343 milyon liraya yakın bedeli SGK tarafından karşıladık. Vatandaşlarımızı destekleyici, hayatlarını kolaylaştıracak uygulamaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

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