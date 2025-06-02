Emlak vergisi ilk taksit ödemesinde bugün son gün

Emlak vergisinin ilk taksit ödemelerinde sona gelindi. Bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunanların, vergi ödemelerini bugün yapmaları gerekiyor.

Emlak vergisi ödemeleri nereye yapılıyor?

-Mülkün bağlı olduğu belediye

-e-Devlet veya belediyelerin internet sitesi

-Ödemeler, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye doğrudan gidilerek yapılabiliyor

Ödemelerini zamanında yapmayanlar için ise gecikme zammı uygulanacak. Gecikme zammı günlük olarak işleyecek. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alanlar emlak vergisi ödemiyor.

Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf tutuluyor. Her ikisi de emekli ve birer konuta sahip olan eşler için de muafiyet var.

Konutlardan birinde ikamet edilmesi, diğerinin ise boş tutulması, yani kira gelirinin olmaması halinde, emekli çiftler bu iki ev için de vergiden muaf olabiliyor. Konutlardan herhangi birinin kiraya verilerek gelir elde edilmesi halinde ise, her iki konut için de vergi ödenmesi gerekiyor.