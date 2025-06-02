Metin Gürcan'a Casusluk Suçundan 16 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

Eski asker ve akademisyen olan DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan, "Devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yabancı misyon temsilcilerine casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanan Metin Gürcan'ın Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davasında karar açıklandı. DEVA Partisi kurucularından olan Gürcan, 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

İddianame ve Suçlamalar

Gürcan hakkında hazırlanan iddianamede; yabancı misyon temsilcilerine para karşılığı Türkiye'nin Suriye ve Irak'a yönelik askeri operasyonları, bu bölgelerdeki gözlem noktaları, askeri birlikleri ve bu birliklerin hareketliliği, Türkiye'nin Libya'daki askeri gücü ve faaliyetleri, Türkiye'nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri, Türkiye'nin dış politikasına ilişkin düzenlenen toplantılar ve içerikleri, Türkiye'nin geliştirdiği İHA ve SİHA'lara dair bilgiler gibi birçok hassas konu yer aldı.

Adli Süreç ve Karar