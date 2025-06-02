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Motorin ve Otogaza İndirim Geliyor

Motorin ve otogaz fiyatlarında bu hafta önemli indirimler bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 11:00, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 10:58
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Motorin ve Otogaza İndirim Geliyor

Akaryakıt fiyatlarında bu hafta önemli gelişmeler yaşanıyor. Motorinin litre fiyatında cuma günü yaklaşık 1 TL indirim beklenirken, perşembe günü ise otogazda 1,07 TL indirim öngörülüyor. Bu indirimler, araç sahipleri için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Akaryakıt fiyatları, şehirler arasında farklılık gösterebiliyor ve güncel fiyatlar aşağıda yer alıyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

  • İstanbul: Benzin 46,70-46,84 TL, motorin 46,00-46,11 TL
  • Ankara: Benzin 47,50 TL, motorin 46,96 TL
  • İzmir: Benzin 47,84 TL, motorin 47,30 TL

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu'na göre, 1 Ocak 2005'ten bu yana akaryakıtta Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor. Bu sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbesttir. Bayiler ise dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uygulayabilir veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını belirleyebilirler. Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturulmaktadır.

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