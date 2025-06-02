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MEB, 1. Uluslararası Eğitim Kongresi'nin programını yayımladı

1. Uluslararası Eğitim Kongresi'nde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin kuramsal temelleri, uygulama boyutu ve küresel uyumu çok yönlü olarak ele alınacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 11:12, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 11:13
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MEB, 1. Uluslararası Eğitim Kongresi'nin programını yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "1. Uluslararası Eğitim Kongresi" programı yayımlandı. Bu kongre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin kuramsal temelleri, uygulama boyutu ve küresel uyumunun çok yönlü olarak ele alınmasını amaçlamaktadır. Kongre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in onursal başkanlığında, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü işbirliğinde, 3-4 Haziran tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecektir.

Etkinlik, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Konferans Salonu'nda "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ana temasıyla düzenlenecek olup, modelin kuramsal temelleri, uygulama boyutu ve küresel uyumu çok yönlü olarak ele alınacaktır. Kongre kapsamında dört panelde uzman sunumları, dört oturumda ise bildiriler yer alacaktır. Toplamda 101 bildiri, 5 ayrı salonda eş zamanlı ve sözlü olarak sunulacak, 25 bildiri ise poster sunum biçiminde fuaye alanında katılımcılarla paylaşılacaktır.

Kongre Programı ve Paneller

  • Kongrenin ilk günü, açılış konuşmalarının ardından "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Temelleri ve Küresel Trendler" başlıklı panel ile başlayacaktır.
  • İkinci panelde ise "Eğitimde Yeni Paradigmalar: Yapay Zeka, Dijital Kültür ve Uluslararası Deneyimler" konusu ele alınacaktır.
  • İkinci gün programında ise "Uluslararası Perspektifler ve Deneyimler" ile "Türkiye'de Yenilikçi Sınıflar Projesi: Teorik Çerçeve ve Pratik Uygulamalar" başlıklı paneller gerçekleştirilecektir.

Kongre Katılımcıları ve Bildiri Konuları

Panellere, MEB uzmanlarının yanı sıra üniversite öğretim üyeleri, OECD temsilcileri ve uluslararası kurum yetkilileri katılım sağlayacaktır. Bildiri sunumlarında; öğretmen ve öğrenci görüşlerinden disiplinler arası çalışmalara, sınıf içi uygulamalardan değerlendirme araçlarına, yapay zeka destekli eğitim içeriklerinden okul dışı öğrenme etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede konular ele alınacaktır. Ayrıca Harezmi Eğitim Modeli ile yapılan uygulamalar ve uluslararası karşılaştırmalar da bildiriler arasında yer alacaktır.

Kongre Alanında Bilgilendirme Stantları

Kongre süresince, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 14 genel müdürlük ile ilgili birimler kongre alanında bilgilendirme stantları açarak ziyaretçilere rehberlik edecektir.

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