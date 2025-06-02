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Engellilere Ankarakart Ücreti: TİHEK'ten ABB'ye Ceza

TİHEK, engellilerden toplu taşıma kartı için ücret alınmasını ayrımcılık olarak değerlendirdi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ceza verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 11:18, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 11:19
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Engellilere Ankarakart Ücreti: TİHEK'ten ABB'ye Ceza

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), engellilerin toplu taşıma hizmetinden ücretsiz faydalanabilmesi için belirli bir ücret karşılığında engelli Ankarakart çıkartılması zorunluluğunu, engellilik temelinde ayrımcılık yasağının ihlali olarak değerlendirdi. Ankara'da yaşayan engelli M.K.G, toplu taşımada kullanılan "engelli Ankarakart" başvurularında 65 lira kart bedeli alınmasını ve ayrıca 130 lira kayıp ve kırık kart işlem bedeli talep edilmesini TİHEK'e taşıdı. Ulaşım hakkının etkin ve eksiksiz kullanılması için bu başvurularda engellilerden ücret alınmaması gerektiğini ifade eden M.K.G, bunun engellilik temelinde ayrımcılık yasağının ihlali olduğunu savundu.

TİHEK'in İncelemesi ve Kararı

İnceleme kapsamında ABB'den alınan yazılı görüşte, kart bedelinin yüklenici firmayla yapılan sözleşme kapsamında, kayıp ya da kırık kart işlemleri için alınan ücretin ise belediye meclisi kararınca belirlendiği belirtildi. Başvuruyu değerlendiren TİHEK, ABB'nin engellilik temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine karar vererek, belediyeye üst sınırdan 204 bin 285 lira idari para cezası uyguladı.

Sisteme Entegrasyon ve Uygulama Önerileri

  • Ücretsiz veya indirimli seyahat hakkına sahip gruplar arasında gazi ve yakınları, şehit yakınları, vazife malulü ve yakınları ile devlet sporcularının şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden faydalanabilmeleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen seyahat kartlarının yeterli olduğu belirtildi.
  • Engellilerin toplu taşıma hizmetinden faydalanabilmesi için belirli ücret karşılığında kişiselleştirilmiş engelli Ankarakart'a sahip olmasının zorunlu kılındığı, bunun engelliler açısından farklı muamele oluşturduğuna dikkat çekildi.
  • Kararda, "Engellilerin ulaşım haklarından tam ve etkin şekilde yararlanabilmeleri için muhatap belediyede gazi ve yakınları, şehit yakınları, vazife malulü ve yakınları ile devlet sporcuları için seyahat kartlarının elektronik ücret toplama sistemine entegre edilerek tamamlandığı anlaşılan uyum sürecinin, engelliler için de yürütülerek uygulamada yeknesaklığın ve anılan mevzuat hükümlerine uyumun sağlanması gerektiği" vurgulandı.

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