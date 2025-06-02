Otomotiv Endüstrisi İhracatta Lider Sektör Oldu

Otomotiv endüstrisi, mayıs ayında 3,9 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, mayıs ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3,9 milyar dolarlık ihracata imza attı. Söz konusu sektörü 2,8 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,7 milyar dolarla elektrik-elektronik sektörü takip etti.

Mayıs Ayında İhracatını En Fazla Artıran Sektörler

Gemi, yat ve hizmetleri sektörü, ihracatını yüzde 118,2 oranında artırarak dikkat çekti.

Sanayi Grubunun İhracattaki Payı

Türkiye ihracatının yüzde 83,1'ini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 4,4 artışla 17,9 milyar dolar olarak hesaplandı. Mayısta, ihracatın yüzde 14,5'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 1'lik azalışla 3,1 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,5'ini oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 2,3'lük düşüşle 533,2 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler ve Kentler

Almanya: 1,8 milyar dolar

1,8 milyar dolar Birleşik Krallık: 1,3 milyar dolar

1,3 milyar dolar ABD: 1 milyar 264 milyon dolar

En Çok İhracat Yapan İlk 3 Kent