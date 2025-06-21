Malulen Emekli Vefat Ettiğinde Kız Çocuk Aylık Alabilir Mi?

Soru: Merhaba sormak istediğim bir soru var: Malulen emekli olan memur ölürse kız çocuğuna aylık bağlanır mı?

Detaylar/Değerlendirmeler:

Memurlar için sosyal güvenlik sisteminin uygulandığı 5434 ve 5510 sayılı Kanunlarda aylık bağlanmış veya görevde iken vefat etmiş memurun vefatında dul ve yetimleri aylık bağlanma şartlarını taşımaları kaydıyla müracaatları üzerine hak sahipleri olarak aylığa girerler.

Memur, ister normal emekli olsun, ister malulen emekli olsun bu durum hak sahiplerinde aranılacak olan şartları değiştirmez.

Peki, malulen emeklilik ile normal emeklilik arasında bir fark var mıdır?

Fark olarak, sadece hizmet yılının malulen emeklilikte tarih fark etmeksizin en az 10 yıl olması ve yaş şartının aranmaması, normal emeklilikte ise 8 Eylül 1999 öncesi için kadın ise 20, erkek ise 25 yıl ve yaş şartının aranmaması, bu tarihten sonra ise kadın ve erkek için 25 yıl hizmet ile kadın ise 58 yaş, erkek ise 60 yaşının doldurulması şartları aranmaktadır. Dolayısıyla malulen emeklilik için en az 10 yıl hizmet olması yeterli olacağından bağlanacak aylık tutarı da ona göre normal emeklilikten daha az bir tutar olacaktır.

Ayrıca, 5510 sayılı Kanuna göre de, malulen emeklilik için en az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malül olanlar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartı aranmaktadır.

Özetle, normal emeklilik ile malulen emeklilik aylık bağlanması ve ikramiye ödenmesi sisteminde hiçbir fark bulunmamaktadır. Her iki durumda da bir fark olmaz. Ayrıca, memurların malul olup olmadığına Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu karar vermeye yetkili merciidir. Karar neticesinde malul olduğu kararı olursa malulen emeklilik aylığı bağlanır.

Malulen emekli vefat ettiğinde hak sahiplerine aylık bağlanmasına ilişkin hükümler hem 5434, hem de 5510 sayılı Kanunda yer alır.

5434 sayılı Kanun Madde 66 hükmü;

" Dul ve yetim aylıkları:

a) Cumhurbaşkanı iken veya ayrıldıktan sonra ölenlerin,

b) İştirakçilerden fiili hizmet müddetleri 10 yıl ve daha fazla olanlardan ölenlerin,

c) Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı alanlardan (Aylığa müstahak duruma girip te henüz bağlama yapılmamış olanlar dahil) ölenlerin,

.

Ölüm tarihinde bu kanuna göre aylığa müstahak dul ve yetimlerine bağlanır."

5510 sayılı Kanun Madde 32 hükmü;

"Ölüm sigortasından sağlanan haklar şunlardır:

a) Ölüm aylığı bağlanması.

b) Ölüm toptan ödemesi yapılması.

c) Aylık almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.

d) Cenaze ödeneği verilmesi.

a) En az 1800 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş,

b) 47 nci maddede yazılı sebeplerle kazaya uğramış, malüllük, vazife malüllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malüllük, vazife malüllüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış,

c) Bağlanmış bulunan malüllük, vazife malüllüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş,

durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine, yazılı istekte bulunmaları halinde bağlanır."

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

Zaman zaman sitemizde yer verdiğimiz konulardan olan hak sahipliği (dul ve yetim aylığı) şartlarının neler olduğunu değerlendirmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla 5434 ve 5510 kapsamında ölüm aylığı bağlanacak olan hak sahipliği şartlarını taşıyanlar vefat eden memurun ister çalışırken vefat olsun, ister istekle normal emekli olsun, ister yaş haddinden zorunlu emekli olsun, isterse sağlık kurulu raporlarına istineden MALULEN EMEKLİ olsun, bu durumu değiştirmez ve şartları taşıyan hak sahiplerine müracaatları üzerine aylıkları bağlanır.

Konuyu da içeren değerlendirmelerimizden bir kaçı için,

https://www.memurlar.net/haber/1061612/

https://www.memurlar.net/haber/1135407/

https://www.memurlar.net/haber/1135405/

https://www.memurlar.net/haber/1135805/

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