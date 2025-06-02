Opera, Bale ve Orkestralarda Seyirci Rekoru Kırıldı

Türkiye'de sinema seyircisi sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,9 artarak 32 milyon 538 bin 289 kişi olarak kayıtlara geçti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin "Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri" bültenini yayımladı. Sinema istatistikleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü idari kayıtları temel alınarak yayınlanmaya başlandı. Buna göre, Türkiye genelinde geçen yıl 295'i yerli, 441'i yabancı olmak üzere toplam 736 film vizyona girdi. Bu dönemde sinema salonu sayısı 2 bin 776, bu salonlardaki koltuk sayısı ise 317 bin 274 olarak belirlendi.

Sinema Seyircisi ve Film Gösterimleri

Sinema seyircisi sayısı , geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,9 artarak 32 milyon 538 bin 289 kişi oldu.

, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,9 artarak oldu. Yerli film seyirci sayısı yüzde 34,7 artarak 18 milyon 469 bin 778 kişi ye ulaştı.

yüzde 34,7 artarak ye ulaştı. Yabancı film seyirci sayısı ise yüzde 18,6 azalarak 14 milyon 68 bin 511 kişi olarak hesaplandı.

Tiyatroda Gelişmeler ve Seyirci Sayıları

Tiyatro istatistikleri, 2023-2024 sezonu itibarıyla Devlet Tiyatrolarına ilişkin veriler için Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden gelen idari kayıtlar temel alınarak yayımlanmaya başlandı. Veriler, gösteri yapan tiyatro gruplarına göre devlet tiyatroları, özel tiyatrolar, belediye tiyatroları, üniversite tiyatroları ve sivil toplum kuruluşu tiyatroları olarak sınıflandırıldı.

Tiyatro salonu sayısı 2023-2024 sezonunda bir önceki sezona göre yüzde 26,9 artarak 1025'e ulaştı.

2023-2024 sezonunda bir önceki sezona göre yüzde 26,9 artarak ulaştı. Koltuk sayısı ise 431 bin 631 olarak belirlendi.

ise olarak belirlendi. Devlet Tiyatroları tarafından söz konusu sezonda 105'i telif, 119'u çeviri olmak üzere toplam 224 eser oynandı.

tarafından söz konusu sezonda oynandı. Devlet tiyatroları seyirci sayısı bu sezonda 1 milyon 794 bin 724 olarak kaydedildi.

bu sezonda olarak kaydedildi. Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı bir önceki sezona göre yüzde 18,5 artarak 9 bin 744'e yükseldi.

yükseldi. Tiyatroda çeviri eser seyirci sayısı yüzde 25 artışla 2 milyon 158 bin 41, telif eser seyirci sayısı ise yüzde 29,5 yükselişle 5 milyon 895 bin 145 oldu.

Çocuk ve Yetişkin Eseri Gösterileri

Çocuk eseri gösteri sayısı , bir önceki sezona göre yüzde 8 artışla 12 bin 474 'e yükseldi.

, bir önceki sezona göre yüzde 8 artışla 'e yükseldi. Yetişkin eseri gösteri sayısı , yüzde 44,7 artışla 22 bin 929 'a çıktı.

, yüzde 44,7 artışla 'a çıktı. Çocuk eseri seyirci sayısı, aynı dönemde yüzde 0,9 azalırken; yetişkin eseri seyirci sayısı yüzde 46,2 arttı.

Opera, Bale ve Güzel Sanatlar Faaliyetleri