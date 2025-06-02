Aydın'da açan bu çiçeği koparmanın cezası 557 bin TL

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, nesli yok olma riski taşıdığı için koruma altına alınan endemik bitki türü 'tülüşah' çiçek açtı. 'Tülüşah'ı koparmanın cezası 557 bin TL olarak belirtilmiştir. Bu bitki, adını Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın da yer aldığı Samson Dağları'nın antik isminden almaktadır. Endemik 'Tülüşah' (Aydın Gaşağı), bu yıl ilk olarak imar planlarında park alanı olarak ayrılan ve belediyelerin sorumluluğundaki zeytinliklerde çiçek açmıştır.

'Tülüşah' Bitkisinin Korunması

Sitelerin arasında kalan bitkilerin zarar görmemesi için ilgili belediyelere ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bilgi verilmiştir.

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