Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı mobil hizmet kalitesini ölçecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerleşim yerleri, ören yerleri, tüneller, yollar ve demiryolları gibi tüm alanların kapsama ve hizmet kalitesi açısından denetime tabi olacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, firmaların yapacağı saha testlerinin, sesli aramalar ve internet hizmetlerini içerecek şekilde mobil şebekelere yönelik olacağını aktardı. Ayrıca, Mobil Elektronik Haberleşme Şebekelerinde Kapsama ve Hizmet Kalitesi Ölçümleri ve Ölçüm Yapmaya Yetkili Kuruluşlar Hakkında Yönetmelik Taslağı'nın kamuoyu görüşüne sunulduğunu bildirdi. Özellikle saha ölçümleri ve kapsama haritalarının güncellenmesine yönelik adımlarla vatandaşın doğrudan yaşadığı deneyime dayalı bir denetim sistemine geçileceğini vurguladı. Yeni sistemle birlikte vatandaşın gerçek kullanım deneyimine dayalı bir denetim modeline geçileceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Artık 'İnternet çekmiyor', 'telefon çekmiyor' gibi şikayetler teknik olarak çok daha sağlıklı şekilde izlenebilecek." dedi.

Saha Ölçüm Yetkisi Verilecek Kuruluşlar

Mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesi ölçümlerini yapacak kurumlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilecek. Yetki alacak kuruluşların envanterinde; tüm mobil operatörlerle uyumlu test ekipmanları, tarayıcı cihazlar ve en güncel mobil teknolojileri destekleyen akıllı telefonlar bulundurması zorunlu olacak. Ayrıca bu kuruluşlarda saha ölçüm işini yapacak personelin BTK tarafından ölçüm sertifikası verilen kişiler olması gerekecek. Bu kapsamda, ölçüm yapacak personel önce teorik ve pratik eğitimden geçirilecek; ardından yapılacak sınavda başarı gösterenler sertifika almaya hak kazanacak.

Sahada İzinsiz Ölçüm Dönemi Sona Eriyor

Artık yalnızca BTK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar ölçüm gerçekleştirebilecek. Yapılacak tüm ölçümler, BTK'nın belirlediği teknik kriterlere ve metodolojiye uygun şekilde gerçekleştirilecek. Bu kuruluşlara beş yıl geçerli yetki belgesi verilecek. Firmaların gerçekleştireceği testler, kapsama alanı ölçümlerinin yanı sıra doğrudan sesli aramalar ve internet hizmetlerini kapsayacak. Böylece vatandaşın mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesine ilişkin durumu, nesnel ve karşılaştırılabilir verilere dayanarak takip edilebilecek.

Kapsama Haritaları Güncellenecek

Yeni sistem sayesinde, mobil operatörlerin sunduğu kapsama haritaları da sahadaki verilerle karşılaştırılarak güncellenecek. Mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesi, yalnızca operatör beyanına değil, gerçek ölçümlere dayalı olarak belirlenecek. Yönetmelikle birlikte, yerleşim yerleri, ören yerleri, organize sanayi bölgeleri, tüneller, yollar ve demiryolları gibi tüm alanlar kapsama ve hizmet kalitesi açısından denetime tabi olacak.

Standartlara Uymayana İdari Yaptırım

Yönetmelik taslağı, yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmecilere yönelik idari yaptırım süreçlerini de kapsıyor. Mevcut uygulamalarda da idari yaptırımlar söz konusuydu; ancak yeni yönetmelikle özellikle kapsama ve hizmet kalitesine ilişkin denetim standartları daha da yükseltildi. Süreçler daha net tanımlandı ve yaptırımlar daha şeffaf hale geldi. Denetim sonucunda, mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesi kriterlerini karşılamayan ya da yanıltıcı bilgi sunan işletmecilere, eksikliklerini gidermedikleri takdirde idari yaptırım uygulanabilecek.

Hedef: Daha Kapsayıcı Bir Mobil Altyapı

Yeni düzenlemenin hem vatandaş memnuniyetini artıracağını hem de rekabeti teşvik edeceğini belirten Uraloğlu, "Hedefimiz; daha kapsayıcı bir mobil altyapı kurmak. BTK zaten sahada düzenli ve titiz ölçüm-denetim faaliyetlerini sürdürüyor. Ancak bu yeni yönetmelikle, bu süreci daha da sistematik hale getiriyor, standartların uygulanmasında çıtayı çok daha yukarı taşıyoruz." ifadelerini kullandı.