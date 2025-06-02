Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Yozgat'ta otobüs devrildi: 3 ölü, 19 yaralı
Yozgat'ta otobüs devrildi: 3 ölü, 19 yaralı
Kurban Bayramı Trafik Tedbirlerinde 68 Bin Güvenlik Görevde
Kurban Bayramı Trafik Tedbirlerinde 68 Bin Güvenlik Görevde
Kacır: Ülkemizi bilim ve teknolojide söz sahibi konuma taşıdık
Kacır: Ülkemizi bilim ve teknolojide söz sahibi konuma taşıdık
Erdoğan: Orman varlığımız 23,4 milyon hektara ulaştı
Erdoğan: Orman varlığımız 23,4 milyon hektara ulaştı
Otomotiv Endüstrisi İhracatta Lider Sektör Oldu
Otomotiv Endüstrisi İhracatta Lider Sektör Oldu
AJet yurt dışı ağına 3 yeni hat daha ekledi
AJet yurt dışı ağına 3 yeni hat daha ekledi
İstanbul'da Fiyatı En Çok Artan ve Düşen Ürünler Açıklandı
İstanbul'da Fiyatı En Çok Artan ve Düşen Ürünler Açıklandı
Engellilere Ankarakart Ücreti: TİHEK'ten ABB'ye Ceza
Engellilere Ankarakart Ücreti: TİHEK'ten ABB'ye Ceza
Motorin ve Otogaza İndirim Geliyor
Motorin ve Otogaza İndirim Geliyor
Metin Gürcan'a Casusluk Suçundan 16 Yıl 8 Ay Hapis Cezası
Metin Gürcan'a Casusluk Suçundan 16 Yıl 8 Ay Hapis Cezası
Hanehalkı Harcamalarında Konut ve Kira İlk Sırada
Hanehalkı Harcamalarında Konut ve Kira İlk Sırada
Tarım-Orman Hizmet kolunda sendika üye sayıları netleşti
Tarım-Orman Hizmet kolunda sendika üye sayıları netleşti
Türkiye'nin En Yenilikçi ve Girişimci 50 Üniversitesi Belli Oldu
Türkiye'nin En Yenilikçi ve Girişimci 50 Üniversitesi Belli Oldu
Tapuda Dijital Dönüşümle İşlemler Saniyelere İniyor
Tapuda Dijital Dönüşümle İşlemler Saniyelere İniyor
Belediye başkanı çöp topladı, sendikacıyla tartıştı
Belediye başkanı çöp topladı, sendikacıyla tartıştı
Sebze ve Meyve Fiyatlarında Düşüş Başladı
Sebze ve Meyve Fiyatlarında Düşüş Başladı
Sinop'ta hastane acil servisinde patlama
Sinop'ta hastane acil servisinde patlama
Yağışlar İç ve Doğu Bölgelerde Devam Edecek
Yağışlar İç ve Doğu Bölgelerde Devam Edecek
TBMM'de Yoğun Hafta: Başkanlık Seçimi ve Yargı Paketi
TBMM'de Yoğun Hafta: Başkanlık Seçimi ve Yargı Paketi
Vali Gül'den sosyal medya uyarısı: Devlet sosyal medyadan yönetilmez
Vali Gül'den sosyal medya uyarısı: Devlet sosyal medyadan yönetilmez
Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Gençlik kampında facia: 2 öğrenci hayatını kaybetti, 1'i ağır yaralı
Gençlik kampında facia: 2 öğrenci hayatını kaybetti, 1'i ağır yaralı
14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü, annesini yaraladı
14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü, annesini yaraladı
'Temmuz ayında ara zam yapın'
'Temmuz ayında ara zam yapın'
Yılmaz Tunç'tan 10. yargı paketine ilişkin ilk açıklama
Yılmaz Tunç'tan 10. yargı paketine ilişkin ilk açıklama
407 yerde seçim sandığı kuruldu
407 yerde seçim sandığı kuruldu
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Ek atama bekleyen öğretmenlerden çağrı: Umudumuzu kırmayın!
Ek atama bekleyen öğretmenlerden çağrı: Umudumuzu kırmayın!
TBMM'de yeni başkan belli oluyor: Beş isim yarışacak
TBMM'de yeni başkan belli oluyor: Beş isim yarışacak
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Kurban Bayramı Trafik Tedbirlerinde 68 Bin Güvenlik Görevde

Kurban Bayramı'nda 68 bin 829 polis ve jandarma trafik güvenliği için görev başında. Mobil radar ve hava araçlarıyla denetimler artırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 14:51, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 14:52
Yazdır
Kurban Bayramı Trafik Tedbirlerinde 68 Bin Güvenlik Görevde

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında 68 bin 829 polis ve jandarmanın görevlendirildiğini belirtti. Bir günde 17 bin 645 ekip ve 33 bin 943 personel yollarda olacak. Trafikte güven ve huzurun sağlanması için tüm hazırlıkların tamamlandığını, 26 Mayıs'ta valiliklere genelge gönderildiğini açıkladı. Bayram dönemlerinde şehirler arası ve şehir içi trafik yoğunluğuna karşı önlemler alındı. Özellikle riskli durumların azaltılması için önceki bayramlardan edinilen tecrübelerle yeni tedbirler uygulamaya konuldu.

Trafik Denetimleri ve Uygulamalar

  • 1485 mobil radar ile gündüz ve gece hız denetimi yapılıyor.
  • Otobüs terminallerinde polis başmüfettişi görevlendirildi.
  • Denetimler sırasında yolcu gibi otobüslere binen görevliler, sürücülerin kurallara uyup uymadığını gözlemliyor.
  • 6 bin 339 saat hava aracıyla denetim gerçekleştiriliyor; 37 ilde helikopter ve cayrokopter, 81 ilde dron kullanılıyor.
  • Kurban Bayramı'nın birinci günü saat 11.00'e kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların belirlenen yollarda seyirlerine izin verilmiyor. Yaş sebze, meyve, süt ürünleri ve tıbbi malzeme taşıyan araçlar istisna.

Sürücülere Uyarılar

  • Yorgun ve uykusuz yola çıkılmaması, en az iki saatte bir 10 dakika dinlenme ve sık mola verilmesi öneriliyor.
  • Otoyollarda her 30 kilometrede bir radar bulunacak, toplamda 120 radar görev yapacak.

Organize Suçlarla Mücadele

  • 2 bin 934 operasyon, 19 bin 565 gözaltı, 9 bin 11 tutuklu, 4 bin 659 adli kontrol.
  • 1151 organize suç örgütü çökertildi, 120 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu.
  • Kırmızı bültenle aranan 360 Türk vatandaşının iadesi, 972 yabancı uyruklu şahsın yakalanması, 1352 kırmızı bülten çıkarılması.
  • 73 bin 121 kişi uyuşturucu suçlarından tutuklandı, 35 bin 17 kişiye adli kontrol kararı.
  • 200 ton ve 200 milyon adet uyuşturucu madde ele geçirildi, 296 organize suç örgütü narkotik kökenli.
  • Kırmızı bültenle aranan 111 yabancı uyruklu kişi Türkiye'de yakalandı, 77 Türk vatandaşının iadesi sağlandı.

Mücadelede Toplumun Rolü

Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelede tüm vatandaşların, bireyin, ailenin ve toplumun bilinçlenmesinin önemine dikkat çekti. İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye'nin huzuru için gece-gündüz çalıştıklarını vurguladı. Bu bayramın kazasız, belasız, sağlıklı ve huzurlu geçmesini dilediğini belirterek, özellikle Gazze ve gönül coğrafyamızda barışın hakim olmasını temenni etti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber