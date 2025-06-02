Kurban Bayramı Trafik Tedbirlerinde 68 Bin Güvenlik Görevde

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında 68 bin 829 polis ve jandarmanın görevlendirildiğini belirtti. Bir günde 17 bin 645 ekip ve 33 bin 943 personel yollarda olacak. Trafikte güven ve huzurun sağlanması için tüm hazırlıkların tamamlandığını, 26 Mayıs'ta valiliklere genelge gönderildiğini açıkladı. Bayram dönemlerinde şehirler arası ve şehir içi trafik yoğunluğuna karşı önlemler alındı. Özellikle riskli durumların azaltılması için önceki bayramlardan edinilen tecrübelerle yeni tedbirler uygulamaya konuldu.

Trafik Denetimleri ve Uygulamalar

1485 mobil radar ile gündüz ve gece hız denetimi yapılıyor.

ile gündüz ve gece hız denetimi yapılıyor. Otobüs terminallerinde polis başmüfettişi görevlendirildi.

Denetimler sırasında yolcu gibi otobüslere binen görevliler, sürücülerin kurallara uyup uymadığını gözlemliyor.

6 bin 339 saat hava aracıyla denetim gerçekleştiriliyor; 37 ilde helikopter ve cayrokopter, 81 ilde dron kullanılıyor.

hava aracıyla denetim gerçekleştiriliyor; 37 ilde helikopter ve cayrokopter, 81 ilde dron kullanılıyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü saat 11.00'e kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların belirlenen yollarda seyirlerine izin verilmiyor. Yaş sebze, meyve, süt ürünleri ve tıbbi malzeme taşıyan araçlar istisna.

Sürücülere Uyarılar

Yorgun ve uykusuz yola çıkılmaması, en az iki saatte bir 10 dakika dinlenme ve sık mola verilmesi öneriliyor.

ve sık mola verilmesi öneriliyor. Otoyollarda her 30 kilometrede bir radar bulunacak, toplamda 120 radar görev yapacak.

Organize Suçlarla Mücadele

2 bin 934 operasyon , 19 bin 565 gözaltı , 9 bin 11 tutuklu , 4 bin 659 adli kontrol .

, , , . 1151 organize suç örgütü çökertildi, 120 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu.

çökertildi, değerinde mal varlığına el konuldu. Kırmızı bültenle aranan 360 Türk vatandaşının iadesi , 972 yabancı uyruklu şahsın yakalanması , 1352 kırmızı bülten çıkarılması .

, , . 73 bin 121 kişi uyuşturucu suçlarından tutuklandı, 35 bin 17 kişiye adli kontrol kararı .

uyuşturucu suçlarından tutuklandı, . 200 ton ve 200 milyon adet uyuşturucu madde ele geçirildi, 296 organize suç örgütü narkotik kökenli .

ele geçirildi, . Kırmızı bültenle aranan 111 yabancı uyruklu kişi Türkiye'de yakalandı, 77 Türk vatandaşının iadesi sağlandı.

Mücadelede Toplumun Rolü

Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelede tüm vatandaşların, bireyin, ailenin ve toplumun bilinçlenmesinin önemine dikkat çekti. İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye'nin huzuru için gece-gündüz çalıştıklarını vurguladı. Bu bayramın kazasız, belasız, sağlıklı ve huzurlu geçmesini dilediğini belirterek, özellikle Gazze ve gönül coğrafyamızda barışın hakim olmasını temenni etti.



