Yozgat'ta otobüs devrildi: 3 ölü, 19 yaralı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Otobüsün yan yattığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

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