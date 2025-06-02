Yozgat'ta otobüs devrildi: 3 ölü, 19 yaralı
Ankara'dan Sivas'a taziyeye gidenleri taşıyan otobüs, dönüş yolunda Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi de yaralandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 15:04, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 15:05
Kaza, Akdağmadeni ilçesine bağlı Sazlıdere köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan Sivas'a yakınlarının taziyesine gidenleri taşıyan otobüs, dönüş yolunda iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi.
Otobüsün yan yattığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.