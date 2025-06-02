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Düğün çıkışı cinayet: Başına taşla vurarak öldürdü

Kağıthane'de, düğün salonundan çıkan 72 yaşındaki Mehmet Ginyol, sokakta çıkan kavgada alkollü olduğu öne sürülen Barış G. (32) tarafından başına taşla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli polis merkezine giderek teslim oldu. Barış G.'nin pasaport almak amacıyla kimlik çıkarmak için Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gittiği ve burada yakalandığı öğrenildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 17:57, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 18:02
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Olay, saat 00.15 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Ginyol, bir yakınının düğününe gitti. Gece yarısı düğün salonundan çıkan Ginyol, aynı düğünden ayrılan ve alkollü olduğu öne sürülen Barış G. ile yürümeye başladı. Bir süre sonra taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Barış G. yerden aldığı taşla başına vurduğu Ginyol'u ağır yaraladı. Kanlar içerisinde kalan Ginyol yere yığılırken, şüpheli Barış G. ise olay yerinden kaçtı.

TAŞLA BAŞINA VURUP ÖLDÜRDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Mehmet Ginyol, hayatını kaybetti. Polis ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ginyol'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırdı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'ANNEME KÜFÜR ETTİ'

Olayın ardından kaçan şüpheli Barış G., sabah saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu. Şüphelinin polise verdiği ilk ifadede "Aramızda çıkan tartışmada anneme küfür etti. Ben de bir anlık sinirle taşla kafasına vurdum" dediği öğrenildi.

PASAPORT İÇİN KİMLİK ÇIKARMAK AMACIYLA GİTTİ

Şüpheli Barış G.'nin olaydan sonra saat 09.30 sıralarında Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne pasaport almak amacıyla kimlik çıkarmak için gittiği öğrenildi. Şüpheli burada firari olduğunun anlaşılması üzerine Sarıyer polisi tarafından gözaltına alındı. Şüpheli Barış G. polis ekipleri tarafından ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması için Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Diğer yandan şüpheli Barış G.'nin poliste 'Kasten yaralama' ve 'Evden hırsızlık' suçlarından suç kaydı olduğu öğrenildi

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